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風雨欲來 全台法拍量增一成！專家：這群人翻車

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

住商機構統計內政部資料，全台今年上半年法拍移轉棟數達1,840棟，年增逾一成，六都以新北市法拍移轉量達329棟最高。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，國內法拍量出現增加，主要原因是自2022年以來進入升息循環，尤其3月央行再度升息，當部分購屋人負擔加重，又找不到「接盤俠」，就可能讓愛屋淪落法拍市場。

根據內政部數據，全國2024年上半年法拍移轉棟數達1,840棟，去年同期相比，漲幅逾一成。

觀察六都法拍移轉量，僅新北、高雄市與去年相比出現增長，其中新北市上半年度移轉棟數達329棟，為3年來同期最高。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，南北兩大都會區同時出現法拍案量成長，主要有兩大原因。

一是兩市同為房市熱區，其中新北上半年新案量爆出歷史巨量，高雄市則憑藉半導體產業議題吸引各路建商進駐，推案量巨大區域，適逢近期政府推出選擇性信用管制與升息措施，小型業者周轉不靈，即可能出現部分法拍量體。

二是兩大都會區近期重劃區議題濃厚，吸引投資族群置產，但當央行升息，致使高槓桿族群提前「翻車」。

賴志昶認為，全台此次法拍案量增加，搭配近期屢傳銀行房貸水位已滿、全球股災等消息，有「山雨欲來風滿樓」的局勢，惟在高房價時代，且法拍釋出案量仍處低水位，買方要到法院撿便宜恐也不容易。

徐佳馨分析，法拍移轉量被視為房市景氣的反向指標，但今年上半年法拍移轉量與歷年相比，仍處相對低點；仍是自2009年有統計以來的同期次低，僅高於2023年，顯示市場體質仍健康。

全國暨六都歷年上半年法拍移轉量。表／住商機構提供
全國暨六都歷年上半年法拍移轉量。表／住商機構提供

升息 房市 房貸 法拍

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