榮成低碳紙箱 展現永續影響力

「2024亞太永續博覽會」今（8）日在台北登場，榮成（1909）紙業開發的低碳紙箱ECOBOXES為一大亮點，展出最低單位碳排0.64的成果及循環經濟模式。榮成強調，將持續致力帶領台灣接軌國際低碳轉型趨勢，建立永續循環低碳影響力。

今年以「3R」環保概念做為主軸，規劃四個展區宣傳永續環保概念。榮成此次展覽有別於一般大量使用一次性材料進行布置，以「3R」環保概念進行規劃，包含減少使用（Reduce），從源頭著手以99%廢紙原料做為展區施作材料，大幅減少一次性木板、鐵件等。

第二個是重複再利用（Reuse），以自有產品原紙捲及紙箱作為展示品，並有效運用可重複使用、可回收或租用設備及材料。

第三個是循環回收再利用（Recycle），榮成在展覽過後會將所有紙類布展材料送回位於彰化二林的造紙廠回收，做為原料循環再利用，以達對環境友善、不產生廢棄物為目標。

榮成積極推廣廢紙再生的營運模式，此次將實際的原料與產品搬到會場，並將展區主題設定規劃出「一噸紙磚區」，以實物展現榮成以廢紙箱做為造紙原料，強調以不砍樹為主軸，維護地球生態。

而「一顆紙捲區」以2.8米巨型紙捲作為主視覺，展示榮成低碳造紙，現在榮成所生產每噸工紙的碳排放量僅0.64噸CO2e，為業界最低。另規劃「一座紙箱區」，呈現綠色設計可提供最適物性、最小材積、減降包裝與物流碳排；而「循環經濟區」則是播放造紙流程影片，與三區展覽品相呼應，讓參觀民眾對於低碳造紙與綠色包裝的生產流程更有感。

榮成並在現場用紙磚建造巨型紙隧道，搭配年輕時尚視角的拍照區，參觀者可以留下被紙磚包圍的有趣畫面，完成拍照任務。同時提供問卷，讓參觀者掃QR code回答，分析自己的減碳人格，這些多媒體的互動體驗，以有趣的方式讓人更瞭解榮成紙業，並知道如何讓生活與永續連結。