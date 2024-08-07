海運鏈緊張 面臨罷工干擾 日航商一哥運價喊漲

受到北美地區兩大罷工事件干擾，海運供應鏈緊張。國內物流業者示警，預估加拿大鐵路罷工8月9公布投票結果應會過關；美國國際碼頭工人協會（ILA）也強硬表態，在現行的六年合約9月30日屆期後，醞釀發動逾45年來首次罷工。業者指出，目前急單情況愈來愈多，預期8月15日的運價漲定了。

海運不安因素愈來愈多，業界認為，本周需求還淡，但是8月15日之後的運價就會調漲，主要有兩大關鍵推升運價向上，其一、貨物量能出籠，耶誕購物商機提前報到，據貨攬業者稱，量確實有出來；第二是日本最大航商ONE已表態要調漲運價，後續歐洲航商，國內的貨櫃三雄運勢必也會跟進漲價。

貨櫃輪最新市場概況 圖／經濟日報提供

重返紅海遙遙無期外，現在海運市場又增添兩大變數，代表美東和墨西哥灣沿岸各港口的ILA持續強硬表態，在現行六年合約於9月30日屆期後，美東碼頭工人要求六年合約價漲七成，較資方方案多出四、五倍，若協商破局，10月將罷工不會予以延長，醞釀發動逾45年來首次罷工。

ILA在7月時示警，針對主合約達成協議的時間所剩無幾，並於本月3日的聲明中列出可能的舉措。ILA與代表雇主的美國海事聯盟（USMX）未能按計畫在6月展開對談，原因是對莫比爾港自動化事宜的意見分歧。

根據法律規定，工會必須提前60日向雇主發出通知。ILA上周指出，已致函所有雇主團體，表示當前協議「不會延長」。ILA表示，將利用下月初開會的機會，為可能掀起的全國性罷工做準備，這將衝擊全美前十大港口其中六個。

北美的內陸運輸相當重要，加拿大國家鐵路（CN）和加拿大太平洋堪薩斯城鐵路（CPKC）正在與Teamsters Canada Rail Conference工會進行談判，若未達成協議，罷工可能會在8月下旬開始 ，這項決定預計將在當地時間8月9日公布。

國內物流業者指出，這兩個罷工事件對加拿大和美國的物流及經濟影響巨大，特別是對農業和零售業的供應鏈；為了減少罷工帶來的風險，一些大型貨運公司已經開始改道貨物運輸，也提醒客戶要早點出貨，避免真的遇上罷工，以現在海運市場供給吃緊情況，恐怕會面臨各種加價費用。