台灣好市多 停賣特斯拉

台灣好市多（Costco）推特斯拉優惠，意外引發特斯拉執行長馬斯克發文「不允許」，要求台灣原廠取消活動。台灣特斯拉立即表示，該活動昨（7）日已結束，台灣好市多也說即起停賣。

台灣特斯拉6日進駐台灣好市多，在全台七家賣場展出電動車，包括內湖、中和、新莊、中壢、南屯（台中）、嘉義等，展出的車款為Model 3 與 Model Y RWD後驅車型，售價分別為169.99萬元與173.49萬元，與特斯拉官網訂購價格相同。不過，專案內容包含提供隔熱紙優惠券3,000元、好市多電商折價券1萬元等優惠。

台灣好市多昨日聲明，因應台灣特斯拉要求，好市多已停止車輛銷售。好市多會員也收到通知，提醒特斯拉的活動結束。

台灣特斯拉昨日也說，關於特斯拉Model 3、Model Y進駐好市多風波，優惠活動在8月7日好市多閉店結束，隨後車款已在昨日陸續撤離好市多據點。

特斯拉和台灣好市多合作，原規劃從8月5日到18日在台灣好市多販售特斯拉的電動車。

這項活動推出多項好康吸客，優惠力道頗大。馬斯克在社群平台看到網紅貼文後回覆指出，該活動已取消，因未獲批准。

台灣好市多雖強調此專案是與台灣特斯拉原廠合作銷售，銷售的優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，不含充電優惠方案，但仍遭特斯拉要求終止合作，此專案僅在好市多進行三天即被迫下架。