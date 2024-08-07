搶攻儲能商機 力麗店董事長蔡宗易：「力麗店加力麗電」明年拚賺錢

力麗店（5364）搶攻儲能商機，董事長蔡宗易7日參加日月潭伊達邵「力麗循路麓」商場開幕典禮時表示，集團除了持續加碼投資飯店之外，也積極搶攻儲能商機，在「力麗店加力麗電」加持下，明年營運拚轉盈。

在加碼投資飯店部分，蔡宗易透露，集團目前在花蓮及宜蘭有二件投資案正如火如荼籌備中。其中，花蓮將收購一家現成的飯店，房間數約110間，預計近期可望敲定。

宜蘭則計畫投資一座度假村園區，園區占地約20公頃，集團將興建約200個房間的度假村，並接受業主委託經營管理，全案工期2.5年至3年，未來集團的房間數也將正式突破1,000間。

儘管國人瘋出國旅遊，對國旅市場造成衝擊，但蔡宗易對國旅市場依舊有信心，他認為，疫後的出國旅遊潮大概只會維持三年，很快國旅就會看到春燕。而去年國旅市場約1.2億人次，平均每人出門旅遊六趟，再增加個二、三趟並非難事。

力麗店上半年合併營收累計1.62億元、年減26.1%，主要受今年花蓮大地震影響，導致國旅客減少，蔡宗易不諱言，地震後，光是花蓮就損失1.2萬個房間收入。展望下半年，預期將是「穩健成長」。

至於儲能事業，蔡宗易說，集團相當看好ESG所帶動的綠能及儲能商機。目前，持股95%的愷森能源已成為集團子公司，日前並代愷森公告，決議投資愷蘭電力，總投資金額3.6億元，預計取得40%股權。

愷蘭電力將主導利澤工業區「神合興」50MW E-dReg儲能廠案，預計10月商轉營運，取得台電電表前市場長期維運營收，預估每年可增加4,000萬至8,000萬元獲利。

而愷森能源為Tesla Powerwall認證安裝商，旗下品牌「滿度智慧儲能MUNDUS」專注於提供儲能系統建置、太陽光電及充電設施整合應用服務，可協助家庭、企業、飯店、賣場及學校等，透過智慧儲能系統實現電力自主環境。

蔡宗易說，裝置智慧儲能系統的費用從10萬至30幾萬元都有，以家庭客戶來說，平均約24至36個月即可回收成本，極具市場商機。而集團也選定宜蘭力麗威斯汀度假酒店為第一個示範場域，近期即可建置完成，下一個場域將選在日月潭力麗溫德姆酒店。

今天開幕的「力麗循路麓」位於日月潭伊達邵遊客中心二樓，為力麗觀光集團全新多元的共享空間品牌。場域分為室內座位區及湖景戶外區，透過文化策展、系列職人及手做體驗等課程，提供最舒心的感官饗宴。

蔡宗易說，循著環潭公路或搭乘觀光遊船，隨著潭面水波紋來到伊達邵碼頭，再循著遊客中心上達二樓，聞到烘焙點心與咖啡香氣，及眼前湖光水色美景，正是力麗要給旅人們在伊達邵一個全新休憩體驗空間。