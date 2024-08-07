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合一「速必一」香雷糖足膏 通過大陸醫保初步審查

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

合一（4743）7日晚間公告，該公司開發的糖尿病足潰瘍新藥「速必一」香雷糖足膏，7日通過大陸國家醫療保障局初步形式審查，通過「速必一」取得醫保的第一關。

中天生技集團日前宣布，「速必一」正式授權給中國大陸央企華潤集團旗下「華潤雙鶴藥業」，雙方締結20年長約，華潤雙鶴將擁有速必一在大陸市場的獨家銷售權。依據合約，中天集團將可先獲得約11億元簽約金，後續還包括有達成條件但無上限的銷售里程碑金及銷售分成。

依照中天生技集團規劃，「速必一」香雷糖足膏將可在今年8月開賣、期許11月搶進大陸醫保，明年元月起，能以醫保資格嘉惠大陸有需要的民眾。

合一7日晚間表示，大陸國家醫療保障局7日公布「2024 年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整通過初步形式審查的申報藥品名單」，「速必一」香雷糖足膏通過初步形式審查。

合一

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