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台新藥再度與Eyenovia合作 開發緩減乾眼症急性症狀新藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台新藥（6838）8日宣布，該公司已在美國上市的眼部手術後發炎及疼痛專利新藥APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%），將繼續與美國合作夥伴Eyenovia繼續合作，將APP13007結合該公司Optejet眼噴霧給藥技術，共同開發緩解乾眼症急性症狀的新藥。

台新藥表示，APP13007以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成份，今年3月4日獲得美國FDA批准，可用於治療眼部手術後發炎及疼痛。搶攻美國一年約700萬件眼科手術治療商機。

台新藥說明，APP13007在急性乾眼症適應症擴張，將可使美國數百萬的乾眼症的患者得以使用 APP13007治療其症狀發作。根據美國眼科學會的數據，大約80%的乾眼患者會出現急性症狀加劇的情況。另根據IQVIA資料庫，美國約有200萬人選擇使用處方藥來治療乾眼症。

台新藥表示，APP13007是首個使用台新藥專屬 APNT奈米微粒製劑平台所開發的產品，這個平台可以減少藥物主成份的粒徑，並使藥物奈米微粒具高度均一性及純度，因此可幫助藥物有效滲透進入眼部並大幅增進生體可用率。

台新藥總經理兼執行長許力克表示：「台新藥渴望在與Eyenovia的合作關係中邁出下一步。我們已經證明彼此的技術是相容的，將APNT奈米微粒製劑應用在如Optejet眼噴霧這樣先進的給藥設備對兩家公司來說將是巨大的機會」。

Eyenovia首席執行官Michael Rowe表示，丙酸氯倍他索點眼懸液的獨特特性適合應用在乾眼症治療。該藥物可有效緩解眼部疼痛和發炎且不良事件發生率低，未來可望給數百萬的週期性症狀發作的乾眼患者帶來福音。Eyenovia 團隊期待與合作夥伴台新藥共同推動該專案向前發展，並最終融入我們的Optejet眼噴霧給藥技術。

乾眼症

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