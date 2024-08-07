PwC Taiwan 晉升派對盛大登場 執行長盼聚焦這件事

PwC Taiwan日前舉辦一年一度的晉升派對，超過2百位員工及其親友、合夥人與各事業單位營運長等嘉賓齊聚一堂，並為每位晉升員工打造獨一無二的客製化紀念幣，共同歡慶晉升的喜悅與榮耀。

PwC Taiwan今年更邀請伊甸社會福利基金會一群熱愛音樂、勇敢追夢的重度視障者組成的伊甸視障樂團，為晉升派對帶來特別的心靈饗宴，透過悠揚的樂聲，感受到伊甸夥伴們對於生命的韌性與熱情，與音樂中蘊藏的自我超越、迎向新生的奮鬥歷程，全場掌聲不斷，而尾聲的安可曲《我相信》，更激勵PwC Taiwan全體晉升同仁，勇敢迎接未來的挑戰。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，新晉升同仁應聚焦「新職能」，期許同仁在各個職位階段做對的事，追求進步、不斷進化，自然而然就能與客戶一同創造價值，成為更好的自己。期盼所有晉升的同仁能夠珍惜這個新階段，攜手帶領組織的進步與創新。