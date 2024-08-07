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ESG最前線／職安法修訂 強化企業ESG承諾

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

勞工安全一直是ESG的重要議題，特別是台灣製造業扮演經濟發展的重要角色，其中營建、化工、傳產等，又有諸多高風險的作業環境，存在各種危害的陷阱。企業在勞動環境的改善上持續努力，消極層面是避免災害發生，積極層面是展現對ESG發展的承諾。

勞動部於8月1日修正發布「職業安全衛生設施規則」，四大修法重點企業需要自我檢視及自主體檢，落實安全勞動環境的建立。

一、熱危害的預防

由於地球暖化造成平均氣溫持續升高，戶外作業場所帶來的熱危害持續增加。修法後雇主須依據作業環境所需，設置「熱危害預防」的必要設備，例如：遮陽網、細水霧、風扇、冷氣等，避免勞工在溫度驟升時，因為熱危害造成身體不適甚至昏迷，帶來後續一連串的意外風險。

二、車輛系營建機械示警機制

台灣許多製造業工廠屬於「自動化」與「人為操作」交錯並存，經常發生機械設備在移動、旋轉時誤傷勞工的情事。雇主應該在相關機械設備的倒車、旋轉等作動發生時，確保有足夠的警報設備，並且可主動偵測是否有人員進入作業區域。在台灣走向自動化、低勞力密集的製造業趨勢下，提升機械設備的感知能力、智能判斷能力，是產業轉型的重要課題。

三、異常監測及警報裝置

台灣工廠有諸多金屬加工的作業環境，勞工在從事加熱熔融、熔鑄作業時，很容易因為設備異常產生的水蒸氣爆炸，導致嚴重的灼燙傷。若是相關設備的冷卻系統沒有監測及警報裝置，管理者將會有缺失責任。冷卻系統具備異常狀況的警示能力，才能將管理化被動為主動。

四、安全防護措施

墜落高居台灣職業災害的重大原因，修法後對於工廠鋼構屋頂，明確規範必須在邊緣及周圍的易踏踩材料屋頂，裝設女兒牆、欄杆、通道、格柵等安全防護措施。這些工作環境結構強化的問題，雖然看似簡單且傳統，實務運作上卻仍然存在許多漏洞，原因還是歸咎至風險意識及執行力的欠缺。

在台灣製造業這樣高風險的環境中，新修訂的「職業安全衛生設施規則」將為企業帶來持續的改善。這些修法不僅強調了災害預防的重要性，更是回應企業在ESG的承諾。透過有效的安全措施及持續的自我檢視，我們可以期待在未來看到更安全、更健康的工作環境，同時促進產業的可持續發展。

ESG 勞動部 製造業

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