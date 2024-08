連鎖效應／異國咖啡文化體驗 創造話題

走進吉隆坡雙子星(KLCC)商場,迎面而來的就是以摩洛哥咖啡創造新咖啡風潮的Bacha Coffee(夿萐咖啡),較其位於台北信義新天地A8的門市空間更為寬敞,零售與餐飲以S型流線貨架區隔出來,用餐飲帶零售。

以摩洛哥古城馬拉喀什在1910年建築的達夿萐(Dar el Bacha)宮殿為意象造店,呈現魔幻迷人的摩洛哥古城文化。運用整片牆面展示來自35國的200種咖啡,給人強烈的視覺衝擊。

與一般穿著白色制服的服務同仁對比的是身著黑色制服的店經理,Stefand來自義大利,曾是一名咖啡師,被創辦人夫婦邀請到公司任職,透過他的解說,深入淺出掌握Bacha Coffee與眾不同的經營模式:

一、咖啡只是媒介,Bacha販賣的是文化和體驗:當Stefand分享門市的壁布與達夿萐宮相同,黑白相間的地板中黑色地磚上鑲嵌宮殿紋飾,都能觸動人們的想像,仿若置身遙遠神秘的北非摩洛哥。

二、咖啡也是話題,來自35國200種單品和混血咖啡:藉由專業拼配,與星巴克一致化不同,Bacha呈現的是豐富的差異化,走進Bacha一定會找到一杯喜愛的咖啡,例如:米蘭風情。

三、咖啡外帶也迷人,糖棒、鮮奶油與香草籽必定分享社群:只是讓顧客拍照還不夠,必須讓顧客主動分享代言,Bacha就連外帶也要營造滿分體驗,將五星級酒店或高級咖啡館才會使用的佐飲元素一次到位,包裝設計更是加分。

與TWG Tea同屬V3 Gourmet集團,造店風格與包裝手法異曲同工,TWG Tea和Bacha Coffee,打造出異於尋常的文化體驗,將茶與咖啡的連鎖品牌,詮釋出充滿傳奇故事與異國體驗的氛圍,當消費者的理念認同之時,消費行為是自然而然的。

為此V3 Gourmet不惜重金,結合建築師、藝術家和工匠在摩洛哥達夿萐宮重建Bacha Coffee,賦予品牌正統的歷史傳承,而不只是說故事而已。

相比內用Bacha Coffee主要營收來自外帶與禮盒銷售,濾掛咖啡是市面的五倍售價,咖啡豆則是四倍,絕對的精品定位,但與其他精品不同的是,Bacha是消費得起的精品。

北非諜影著名的電影橋段:「Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. 全世界甚至這個城市,有這麼多的杜松子酒吧,她偏偏走進我這家」,將gin joints代換成Bacha Coffee,就是Bacha賦予消費魔力的真實寫照,以Bacha為師,大膽與眾不同吧。