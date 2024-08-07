連鎖效應／異國咖啡文化體驗 創造話題

走進吉隆坡雙子星（KLCC）商場，迎面而來的就是以摩洛哥咖啡創造新咖啡風潮的Bacha Coffee（夿萐咖啡），較其位於台北信義新天地A8的門市空間更為寬敞，零售與餐飲以S型流線貨架區隔出來，用餐飲帶零售。

以摩洛哥古城馬拉喀什在1910年建築的達夿萐（Dar el Bacha）宮殿為意象造店，呈現魔幻迷人的摩洛哥古城文化。運用整片牆面展示來自35國的200種咖啡，給人強烈的視覺衝擊。

與一般穿著白色制服的服務同仁對比的是身著黑色制服的店經理，Stefand來自義大利，曾是一名咖啡師，被創辦人夫婦邀請到公司任職，透過他的解說，深入淺出掌握Bacha Coffee與眾不同的經營模式：

一、咖啡只是媒介，Bacha販賣的是文化和體驗：當Stefand分享門市的壁布與達夿萐宮相同，黑白相間的地板中黑色地磚上鑲嵌宮殿紋飾，都能觸動人們的想像，仿若置身遙遠神秘的北非摩洛哥。

二、咖啡也是話題，來自35國200種單品和混血咖啡：藉由專業拼配，與星巴克一致化不同，Bacha呈現的是豐富的差異化，走進Bacha一定會找到一杯喜愛的咖啡，例如：米蘭風情。

三、咖啡外帶也迷人，糖棒、鮮奶油與香草籽必定分享社群：只是讓顧客拍照還不夠，必須讓顧客主動分享代言，Bacha就連外帶也要營造滿分體驗，將五星級酒店或高級咖啡館才會使用的佐飲元素一次到位，包裝設計更是加分。

與TWG Tea同屬V3 Gourmet集團，造店風格與包裝手法異曲同工，TWG Tea和Bacha Coffee，打造出異於尋常的文化體驗，將茶與咖啡的連鎖品牌，詮釋出充滿傳奇故事與異國體驗的氛圍，當消費者的理念認同之時，消費行為是自然而然的。

為此V3 Gourmet不惜重金，結合建築師、藝術家和工匠在摩洛哥達夿萐宮重建Bacha Coffee，賦予品牌正統的歷史傳承，而不只是說故事而已。

相比內用Bacha Coffee主要營收來自外帶與禮盒銷售，濾掛咖啡是市面的五倍售價，咖啡豆則是四倍，絕對的精品定位，但與其他精品不同的是，Bacha是消費得起的精品。

北非諜影著名的電影橋段：「Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. 全世界甚至這個城市，有這麼多的杜松子酒吧，她偏偏走進我這家」，將gin joints代換成Bacha Coffee，就是Bacha賦予消費魔力的真實寫照，以Bacha為師，大膽與眾不同吧。