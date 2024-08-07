企業人物／西雅圖輝月集團創辦人丁懿辰 親民美味 征服老外

美國西雅圖輝月集團創辦人是一位台商，丁懿辰跟姊姊兩個人一起攜手在美國餐飲市場闖出一片天，打造出連鎖拉麵、小籠湯包及珍奶飲品的輝月餐飲集團，年營收約新台幣10億元，目前規劃要推動IPO，還在評估要回台灣還是美國上市。

規劃IPO 邀請高手入列

丁懿辰台灣南部工專電機系畢業，23歲服完兵役後，深覺原來所學不是他喜歡的，決定踏出舒適圈完成美國創業夢。當時他的英文不好，連一句完整句子都拼不出來，但是他還是勇敢選擇赴美依親。

他進入ESL語言學校開始學習，為了一圓夢想，更是拚命把英文學好。大學改唸商學系，最後取得華盛頓大學經濟、財經雙學位。

在美國西雅圖待久了發現，西雅圖缺乏道地的亞洲料理，再加上西方人也很喜歡華人飲食，自己則喜歡吃拉麵，因此丁懿辰特別到日本學習拉麵製作方法，決定在西雅圖開拉麵店。

後來又把很會料理的姊姊一起邀到美國攜手創業，姊姊現在是輝月集團餐點產品的規劃總監。

丁懿辰分享經驗，要在美國餐飲市場站穩腳步，戰略策略必須要正確，所以重金延攬前星巴克區域副總裁加入輝月集團。

外國的餐飲高手願意加入團隊，代表他們對於輝月未來的發展很有信心，再加上輝月將推動上市之路，未來他們手中技術股權也會跟著水漲船高。

其次，美國的勞工很貴，也會面臨缺工問題，丁懿辰不排斥任何種族的員工，並為員工規劃職涯、給員工成就感，例如，把洗碗工訓練成為廚房經理；隨著不斷的展店，這些員工都成為輝月集團最重要的資產，員工工作有發展前景，就會有向心力，公司經營也會更好。

區隔市場 拚差異化競爭

輝月集團在全美目前共有19家拉麵，一間珍奶店、二家逸品湯包，目前每年展店目標為七到十家，期望在全美每一州都能展店，其中，珍奶店目前雖然只有一家店，西方人對於茶文化及珍奶產品的喜好逐漸攀升當中，正在評估要不要開放加盟，如果選擇開放加盟，店的成長數字會翻倍成長。

輝月集團最值得驕傲的兩件事，首先集團採取親民價格的訂價策略。創業初期，一碗麵大約9到14美元，也不用支付服務費用。拉麵店開張第一個月，業績就高達500萬元新台幣，第一年就開始賺錢，推出的拉麵產品不只華人買單，也收服老外味蕾。

其次，在COVID-19疫情期間，很多餐飲業一蹶不振，輝月在疫情期間卻沒虧錢，因為早在2019年丁懿辰就看好外帶、外送商機，一直在著手研究。

後來發生疫情，輝月的外送策略發揮功效，再加上消費以平價為主軸，在這波通膨壓力下，也未受影響，業績更是大好。

從拉麵到小籠包，丁懿辰不諱言指出，名店鼎泰豐到目前還是許多美國人喜歡的中式餐點。瞄準湯包、餃子類的餐飲，在美國已蔚為風潮，所以丁懿辰決定成立新品牌「逸品湯包」，但經營策略和已在美國耕耘20年的鼎泰豐將做出市場區隔。

「逸品湯包」要靠產品、價格差異化持續收服消費者的味蕾，一樣走親民路線；輝月集團以多品牌策略擴大美國餐飲市場，除了全美擴大展店計畫外，也不排除到臨近的加拿大展店，隨著業績不斷攀升，一路朝向上市陽光大道前進。