淘寶：提升台灣消費者跨境電商體驗 不做單純低價競爭

淘寶近期在東南亞六國推出「全球大服飾包郵計畫」，台灣市場也包括在內，在「淘寶PLUS」包郵專區內購買服飾滿人民幣99元即免運，引發本土電商業者關注「打價格戰」，也吸引消費者。淘寶指出，包郵服務是台灣消費者最偏愛的體驗服務之一，淘寶跨境包郵服務從2020年底推出，去年11月升級為「淘寶PLUS」包郵專區品牌後頗受消費者好評，歷經2次包郵金額門檻調降，今年5月已從最初的人民幣249包郵門檻調整至99元。

淘寶指出，「大服飾全球包郵計畫」方案是限定淘寶PLUS商品，目前跨境貨品的禁限售規範與運輸管制，在平台把關下符合台灣規定，包郵門檻金額與其他條件並沒特別降價，不過台灣消費者喜愛的服飾品類商品進入包郵專區，預期可讓以往因為高額跨境運費而不敢嘗試跨境服飾採購的消費者，獲得更滿意的消費體驗。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟分享，台灣消費者在電商採購行為上，除了很喜歡運費包郵和有價格競爭力的商品選擇外，也很重視物流時效、支付便利性、客服即時性、取退貨方便性等履約環節的好體驗，所以淘寶從2020年起，投入四年時間增加台灣本地化服務，逐步改善了許多本地用戶的跨境電商體驗痛點。

劉慧娟指出，根據台灣經驗，台灣消費者不只要低價更要體驗好，淘寶從2020年開始改變策略，專注提升本地用戶跨境電商消費體驗。劉慧娟強調，這次推出的「全球大服飾包郵計畫」是淘寶持續優化跨境電商消費者體驗的一環，並非是要與其他本地電商平台做低價競爭，淘寶的跨境購物模式與本地電商本來就有本質上的不同，商業模式、履約鏈路和貨品結構都大不相同無從比較，淘寶持續與政府主管機關及本地合作夥伴共建良好的跨境購物體驗，未來持續在台灣投入跨境消費體驗的優化工作。