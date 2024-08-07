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酷澎第2季財報每股轉虧 對台灣市場潛力仍深信不移

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲零售巨頭Coupang酷澎在台北時間7日凌晨公布2024年第2季業績，營收和活躍用戶數持續成長；淨營收較去年同期揚升25% 達73億美元，撇除匯率影響，較上年同期成長30%；毛利也大增41%至21億美元。稀釋每股虧損為0.04美元，比去年減少了0.12美元，主要是由於收購精品電商網站Farfetch的營運虧損和行政罰款所致。如果不包括Farfetch虧損和行政罰款，稀釋每股盈餘為0.07美元。

Coupang酷澎收購精品網站Farfetch後，擴大營收，但也承擔其虧損。第2季毛利為19億美元（較去年同期成長27%）；毛利率為28.3%。淨虧損為1.05億美元，可歸屬Coupang酷澎股東者為7,700萬美元，較去年同期減少2.22億美元，主要就是包括Farfetch的虧損以及預估1.21億美元的韓國公平交易委員會（KFTC）行政罰款所致。調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為3.3億美元，獲利率為4.5%，較上年同期下滑60個基點（0.6個百分點）。若不計入 Farfetch的虧損，調整後息稅折舊攤銷前利潤為3.61億美元，獲利率為5.3%

Coupang酷澎在台灣以日用快消品和食品等業務與台灣本地電商競爭激烈，Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）指出，對在台灣的業務擴展，吸取在南韓市場的經驗，專注在為台灣消費者打破既有框架，以贏得消費者忠誠和信任，對台灣市場的潛力深信不移。

重要業務指標部分，開發中業務以外的產品商務（Product Commerce）的第2季活躍用戶數逾2,170萬續創新高，較去年同期成長12%。產品商務（Product Commerce）調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為5.3億美元，較去年同期揚升1.22億美元，利潤率8.2%創歷史新高，較去年同期提高110個基點（1.1個百分點）。

金範錫指出，目前Coupang酷澎開發中業務（Developing Offerings）成長強勁，未來發展動能也令人振奮。過往Coupang酷澎針對產品商務（Product Commerce）的投資曾遭到誤解，但現在這是每季都能產生強勁成長和現金流的助力。投資開發中業務是在為下一階段做準備，將進一步促進公司成長和產生現金流。

針對開發中業務以外的產品商務（Product Commerce）活躍用戶數較上年同期成長12%。值得注意的是，雖然新客戶對未來的業務成長有所貢獻，但現階段和未來的成長主要是由現有客戶增加消費所驅動的。金範錫表示，相信公司有龐大且待開發的大量成長潛力，因為「最忠實的」和「消費最高的」客戶群中只占整體零售消費的一小部分。金範錫表示，目前Coupang酷澎所有的客戶群體，包括最忠實和消費最高的客戶群體，消費都在持續增加。

過去十二個月的營運現金流為22億美元，較去年同期增加2.5億美元。

過去十二個月的自由現金流為15億美元，較去年同期高出4.2億美元。

產品銷售（Product Commerce）部門的淨營收為64億美元，較去年同期成長13%；撇除匯率影響，則增長18%。如果未受FLC營收會計變更的影響，年增率預計分別會高出650個和680個基點。

開發中業務以外的產品商務（Product Commerce）調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 5.3 億美元，較去年同期揚升 1.22 億美元，利潤率創8.2%歷史新高，較去年同期提高 110 個基點。

產品商務（Product Commerce）活躍用戶數2,170萬，較上年同期成長12%。

營收 酷澎 電商

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