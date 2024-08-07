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對講機亂標榜「業界唯一」 PChome幫賣也被拖下水

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
對講機標榜「業界唯一」廣告詞不實挨罰。圖／公平會提供
對講機標榜「業界唯一」廣告詞不實挨罰。圖／公平會提供

PChome 24h購物網站銷售「LANCHONLH UV68藍牙雙頻無線電對講機」，刊載「業界唯一，內建藍牙模組雙頻無線電對講機」，但被發現其他品牌也有此功能；公平會7日決議，處平台與業者各5萬元罰鍰。

公平會今日召開第1712次委員會議，討論網路家庭國際資訊股份有限公司與力源通訊器材有限公司於PChome 24h購物網站銷售「LANCHONLH UV68藍牙雙頻無線電對講機」，刊載「業界唯一，內建藍牙模組雙頻無線電對講機」一案。

公平會表示，該業者廣告詞給人市場上僅有LANCHONLH UV68品牌的無線電對講機提供藍牙雙頻功能，雖該商品是第一個取得藍牙雙頻功能，但經調查後發現，市面上於案關廣告期間，尚有其他業者商品也具有相同功能，所以，「業界唯一」並非事實，此將使一般人產生錯誤的認知或決定，對其他競爭同業形成不公平競爭，屬廣告不實

公平會提醒，業者在廣告上要使用唯一、第一等最高級的用語，必須持續關注市場相關商品之功能情形，要有客觀依據，才能避免觸法。

PChome 公平會 廣告不實

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