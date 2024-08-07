台肥、三菱重工簽合作備忘錄 推以氨作為未來燃料

台灣最大液氨供應商台肥公司全力發展乾淨能源事業，今天宣布與日本機電大廠三菱重工簽署合作備忘錄，雙方目前最感興趣的議題是以氨作為未來燃料。

台肥表示，氨燃燒過程中完全「零碳排」，若用於取代傳統化石燃料，可望為因應全球氣候變遷帶來助力。相關應用包含直接燃燒氨做為燃料、燃煤混氨發電、船舶加氨做為船舶動力等。

台肥說明，氨（NH-3）不含碳原子，燃燒不會產生碳，用它做燃料符合國際減碳趨勢。而氨的生產過程不免產生碳排，所以特別由中東進口低碳氨，就是製程中多加了碳捕捉或碳封存的步驟，讓製程中的碳排降低，儘可能讓氨作為燃料成為一件有助於地球永續的美事。

台灣肥料公司指出，過去供應液氨，主要用於製作肥料，近來則配合政府「淨零碳排」政策，自許成為「乾淨能源提供者」，推動多項氨能計畫，2023年6月自沙烏地阿拉伯沙比克（SABIC AN）公司進口全台第一批低碳液氨，之後又積極接洽國際大廠尋求結盟。