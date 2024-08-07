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信義房屋SinyiCare履約信託 購售屋屋安心有保障

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋的「履約保證價金信託」，由銀行擔任保證人，保障買賣方權益。（圖:信義房屋提供）
信義房屋的「履約保證價金信託」，由銀行擔任保證人，保障買賣方權益。（圖:信義房屋提供）

信義房屋推出SinyiCare十大守護服務，解決消費者購屋可能遇到的疑難雜症與風險，為業界保障最完善；其中履約保證價金信託是房仲業界唯一由銀行擔任保證人，轉嫁交易價金容易產生的風險，保障買賣方購售屋權益。

履約保證價金信託為何重要？信義房屋表示，房地產買賣金額動輒上千萬，買賣雙方都可能面臨風險，例如曾有買方佯裝要購屋，支付少數簽約款項後，即請配合的代書過戶房屋，屋主沒有收到後續款項，抑或是買方將購屋款項交給屋主後，屋主拖延過戶，買方房財兩失。

信義房屋履約保證價金信託有三大特色，包括由玉山銀行負擔保障價金風險的責任，銀行也會依信託規範，審核契約真實性、金流控管等，且保障範圍最廣，包括自信託專戶出款的過戶稅費、貸款清償、未入專戶的款項例如交屋尾款、買方代償的賣方貸款等，銀行都提供保證。

信義房屋表示，「信義立業，止於至善」相關保障服務皆以業界最高標準為目標不斷創新，因此早在1996年，信義房屋就與安信建經率先研發保障交易價款安全「買賣價金履約保證」，2023年更推出全面的「履約保證價金信託」，藉由銀行保證的優質服務，持續引領產業向前。

信義房屋表示，推出SinyiCare的起心動念來自「你的房屋，信義在乎」，凝聚信義房屋40多年來對客戶的重視與心意，理解客戶的需求，SinyiCare十大守護服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子保障，高輻射保障、凶宅保障。

SinyiCare十大守護服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子保障，高輻射保障、凶宅保障；對於賣方來說，委託給信義房屋賣屋，服務一條龍，安全又省事，而對於買方而言，在找家的過程中，信義房屋全程陪伴，售後保障讓買方很安心，「成就買方、賣方、房仲的三張笑臉」。

信義房屋 房仲 玉山銀行

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