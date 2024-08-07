統一集團一年一度「89量腰日」開跑

統一集團一年一度「89量腰日」又要開跑，統一集團千禧之愛基金會89量腰日請出乾隆皇號召「量腰自律」，故宮名畫也躍上量尺即日起7-11免費索取還抽萬元家電。

統一集團千禧之愛健康基金會今年特別請出長壽皇帝乾隆分享他的長壽秘密，在全國7000家7-ELEVEN號召大家「量腰自律」，提醒男士們記得腰圍保持在90公分，女士保持在80公分，可預防代謝症候群及三高慢性病；還讓故宮OPEN DATA名畫「清 謝遂 職貢圖」躍上腰圍量尺，打造年度最氣質的健康活動。

千禧之愛健康基金會今年繼續承辦國健署的代謝症候群防治計畫，6日舉辦起跑記者會，衛福部部長邱泰源、國健署署長吳昭軍、健保署署長石崇良皆前來支持。基金會董事長，同時也是國衛院副院長許惠恒表示，今年更希望民眾了解代謝症候群五項指標--腰圍過大、血壓偏高、血糖偏高、血油(三酸甘油酯)偏高、好的膽固醇(HDL-C)偏低不會單一項發生，而會三五成群結伴異常，而腰圍是他們的共病風險因子，因此瘦腰相對重要，往往腰圍降下來後其他四項指標也就下降，這也是主題「代謝三五成群時 腰圍小於八九十」的意義。上班族若要拚三高健檢紅轉藍，瘦腰是最好也是正確的切入點。

為了讓量腰也成為氣質活動，基金會今年特地選擇故宮OPEN DATA名畫「清 謝遂 職貢圖」為圖素，將卷一~二的六位特色人物都畫上優雅的量腰動作，來呼應長壽皇帝乾隆號召大家以「量腰自律」討伐代謝症候群。還特地打造成四公分寬的「清 謝遂 職貢圖」腰圍量尺，讓大家可邊量邊賞畫，8月7起即可於全國7-ELEVEN免費索取。另17家統一集團關係企業(如附表)更會發送獨家「清 謝遂 職貢圖」的明信片衛教卡，同樣內附職貢圖尺，總計全國將發送超過50萬條，送完為止。

而承辦國健署的「代謝三五成群，瘦腰就贏」網路活動（https://event.1000-love.org.tw/prevent-MES），亦將於8月7~23日舉辦，內容含(1)代謝症候群3題問答；(2)填寫「慢性疾病風險評估平台」預測三高慢性病風險，以及(3)使用「健保快易通APP/健康存摺/代謝症候群專區」記錄腰圍、血壓及三項血脂血糖指標。以上三關皆獨立贈獎，共備有高達3.5萬份獎項，最高含抽價值萬元以上的精品家電，還有故宮聯名禮品、超過萬瓶飲品如統一陽光高纖低糖及無加糖豆漿、濃韻日式綠茶及烏龍茶，歡迎民眾踴躍參加。不方便操作智慧型手機的民眾或長輩，活動期間亦可使用全國7-ELEVEN門市 ibon填答，同樣可抽萬元精品家電及其他好禮。