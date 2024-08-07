博客來聽書產品銷量增逾5成 推「暢聽訂閱」服務上線

聽經濟日漸蓬勃發展，適逢博客來29週年慶，正式宣布推出全新服務「暢聽訂閱」。早鳥期間，限量年訂方案直降400元，888元即可以半年優惠價享暢聽一整年。攜手超過30家知名出版社，加入「暢聽訂閱」行列，包含時報出版、遍路文化、尚儀數位學習、愛播聽書FM、孜孜線上聽、i聽聽、小牛頓等人氣製作方，為聽眾帶來豐富的聽書內容。無論是月訂、半年訂、還是年訂方案，25,000首聲音檔案任選，年訂方案早鳥優惠每日不到3元。

博客來有聲書服務經營有成，開館三年來已與近百家出版社合作，導入產品數已突破四千餘種。2024上半年聽書產品使用人數與銷售量直逼去年全年數據，較同期增長超過五成，顯示出新一波聽書熱潮來臨。博客來開發新感官聽書服務，讓聽書成為愛書人的日常，與Podcast隨性閒聊的型態不同，有聲書以主題式整理內容，系統化獲取知識，讓生活情境變化，以聽覺全新登場，知識隨取隨得。

博客來現正推出「暢聽閱讀新風潮」活動，自8月7日起登入活動網頁領取早鳥優惠券，年訂方案直降400元，888元優惠價格搶先享受聽書【暢聽訂閱】全年服務，暢聽包內含許多單購超過400元的商品，超值價格聽兩本就回本，折價券限量800份。

活動同步推出「名師講經典」系列獨家產品，首波邀請廖咸浩教授、朱嘉雯教授、陳夏民總編輯擔任三大主講人，以西洋文學經典為軸心開展觀點，主講人通過領讀、解析、反思《變形記》、《包法利夫人》、《老人與海》、《流動的饗宴》、《理性與感性》、《傲慢與偏見》等影響後世深遠的重要名著，連動當代，適逢暑假，相當適合學生收聽，以嶄新角度重新認識經典。

聽書「暢聽訂閱」收錄超過25,000首音檔，集合逾30家出版社，盡享經典領讀、朗讀說書、名師課程、有聲劇、床邊故事、相聲曲藝到頌缽靜心。愛讀文學小說推薦《英倫魔法師》、心理勵志不可錯過《安靜是種超能力》、新鮮發行《巴奈回家：凱道．二二八公園的二六四四天》、熱門暢銷《開箱臺灣史》，暑假期間也推薦大小朋友一起聽王淑芬老師的《兒童哲思小童話》、管家琪老師說《少年愛讀世界史》、王文華老師《跟著歷史名人去遊歷》、糖果姊姊《孤星淚》、《小王子》。

三大製作方包括遍路文化執行長吳巧亮、時報有聲書製作總監李劍慈，尚儀有聲製播中心創辦人楊恩霖，針對聽書初心者各自推薦，最適合入門的有聲書，吳巧亮建議不妨從反烏托邦「有聲劇」《一九八四》開始嘗試，透過專業編劇的文字提煉，不僅保留文學性，旁白與對話又能呈現黃金比例，聲音演員的豐富表演兼具娛樂效果，可創造美好的收聽體驗。