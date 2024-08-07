快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

馬斯克取消特斯拉方案 台灣好市多：未接獲原廠通知

中央社／ 台北7日電

特斯拉和台灣好市多合作在台灣賣場販售特斯拉電動車，因活動優惠力道大引發關注，特斯拉執行長馬斯克在社群平台表示活動未經允許已取消。台灣好市多回應，與台灣特斯拉原廠合作銷售優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。

至於馬斯克指優惠活動已取消一事，台灣好市多表示，目前沒有接獲來自特斯拉的異動通知。

特斯拉和台灣好市多合作，8月5日到18日將在全台7家好市多賣場展出電動車。

近日傳出專案內容包含提供隔熱紙優惠券3000元、好市多電商折價券1萬元等優惠，以及8月15日前購車再享充電禮遇三選一（5000公里免費超充里程、旅行用Type 2充電座套件、家用壁掛式充電設備安裝規劃）、獨家夏季配件套裝。

由於優惠力道可觀，引發馬斯克在社群平台親自回覆此活動未經允許，已遭取消。

對此，好市多表示，此為好市多與台灣特斯拉原廠合作銷售。好市多銷售的優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。

至於充電方案是否照舊，好市多表示，需看後續特斯拉有沒有其他的調整，目前沒有接獲來自特斯拉的異動通知。

好市多 特斯拉 電商

延伸閱讀

數量創新高！特斯拉中國召回168萬輛電動汽車 前行李廂蓋行駛時恐掀開

被馬斯克公開力挺 川普：「我別無選擇」只能支持電動車…轉頭秒嫌1點

特斯拉Cybertruck首起致命事故 德州深夜釀悲劇

馬斯克再告OpenAI和奧特曼 指控背棄創立承諾、置獲利先於人類福祉

相關新聞

神祕女富豪砸現金6.24億買首席公館 光4車位就3700萬

法人禁買豪宅，但是富豪照樣買，北市信義區「首席公館」睽違3年半再現交易。據實價登錄，女富豪一次現金買下同層兩戶，總價共約...

馬斯克不准賣特斯拉 台灣好市多回應了

特斯拉和台灣好市多（Costco）合作，從8月5日到18日將在台灣好市多販售特斯拉的電動車。不過，因這項活動推出多項好康...

博客來聽書產品銷量增逾5成 推「暢聽訂閱」服務上線

聽經濟日漸蓬勃發展，適逢博客來29週年慶，正式宣布推出全新服務「暢聽訂閱」。早鳥期間，限量年訂方案直降400元，888元...

2萬多坪苗栗高鐵產專區要賣 縣府啟動通盤檢討解套

苗栗高鐵特定區縣有最後2筆產業專用區2.2萬餘坪土地，縣府於9月10日辦理第42次標售，同時啟動都市計畫通盤檢討，擬增加...

首富又出手！傳曾馨瑩現金6.2億買2戶「首席公館」

法人禁買豪宅，但是富豪照樣買。信義計畫區「首席公館」睽違3年半，實價揭露，中高樓層一次交易2戶，總價共約6.24億元、單...

衣索比亞航空評估直飛台灣 民航局：目前無航約

衣索比亞航空港澳及台灣區經理席費羅（Mengistu Mesay Shiferaw）首次到台灣，昨晚與台灣旅遊業者餐敘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。