馬斯克取消特斯拉方案 台灣好市多：未接獲原廠通知
特斯拉和台灣好市多合作在台灣賣場販售特斯拉電動車，因活動優惠力道大引發關注，特斯拉執行長馬斯克在社群平台表示活動未經允許已取消。台灣好市多回應，與台灣特斯拉原廠合作銷售優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。
至於馬斯克指優惠活動已取消一事，台灣好市多表示，目前沒有接獲來自特斯拉的異動通知。
特斯拉和台灣好市多合作，8月5日到18日將在全台7家好市多賣場展出電動車。
近日傳出專案內容包含提供隔熱紙優惠券3000元、好市多電商折價券1萬元等優惠，以及8月15日前購車再享充電禮遇三選一（5000公里免費超充里程、旅行用Type 2充電座套件、家用壁掛式充電設備安裝規劃）、獨家夏季配件套裝。
由於優惠力道可觀，引發馬斯克在社群平台親自回覆此活動未經允許，已遭取消。
對此，好市多表示，此為好市多與台灣特斯拉原廠合作銷售。好市多銷售的優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。
至於充電方案是否照舊，好市多表示，需看後續特斯拉有沒有其他的調整，目前沒有接獲來自特斯拉的異動通知。
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