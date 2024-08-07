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2萬多坪苗栗高鐵產專區要賣 縣府啟動通盤檢討解套

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗高鐵特定區縣有2筆產業專用區土地2萬多坪尚未標脫，縣府啟動都市計畫通盤檢討，增加住商用途解套。本報資料照片
苗栗高鐵特定區縣有2筆產業專用區土地2萬多坪尚未標脫，縣府啟動都市計畫通盤檢討，增加住商用途解套。本報資料照片

苗栗高鐵特定區縣有最後2筆產業專用區2.2萬餘坪土地，縣府於9月10日辦理第42次標售，同時啟動都市計畫通盤檢討，擬增加住商等容許使用項目，希望順利標售脫手。

縣議員林寶珠等人認為時機大好，尤其是大矽谷計畫加持，高鐵特定區僅剩2筆產專區土地，縣府找出原因，設法盡快標售出去，不僅增加收入償還債務，也有助於高鐵特定區整體發展。

苗栗高鐵特定區2筆產業專區，標售11年、流標41次，縣府公告第42次標售，其中後龍鎮龍富段「374」，面積6620多坪，底價14億8818萬餘元；後龍鎮龍段「376」，面積1萬5431多坪，底價34億1785萬多元，9月10日上午10點在縣府開標。

縣府財政處指出，高鐵產專區第42次標售，也是5年處分期限的最後一次，接近市場行情，如果沒有標售出去，縣府必須簽請內政部地政司處分，不過，目前已有業者諮詢，希望可以順利標售。

縣府工商發展處評估2筆產專區面積大，且金額龐大，投標要有一定財力及規畫用途，難度比較高，縣議會最近通過墊付案900萬元，縣府將委託規畫高鐵特定區通盤檢討，產專區增加住商等用途，此外，因應大矽谷計畫，帶來產業人口進住可期， 農業區變更住宅區等。

工商發展處指出，預估通檢規畫草案期程約1年，還要縣都委會、內政部都委會審查通過，希望獲得支持，增加產專區標售的機會，否則近50億元土地長期閒置，也是一種浪費。

苗栗高鐵特定區縣有2筆產業專用區土地2萬多坪尚未標脫，縣府啟動都市計畫通盤檢討，增加住商用途解套。本報資料照片
苗栗高鐵特定區縣有2筆產業專用區土地2萬多坪尚未標脫，縣府啟動都市計畫通盤檢討，增加住商用途解套。本報資料照片

矽谷 高鐵

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