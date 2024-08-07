亞泥用行動挺花蓮重建 太魯閣山市集8月台北見

亞泥（1102）7日表示，花蓮在403強震後，觀光業受到重創，接連而來的強陣雨及7月底凱米颱風更使得當地交通、經濟雪上加霜，不少人遭失業問題。面對困境，亞泥與花蓮縣秀林鄉玻士岸部落會議再度合作，共同舉辦第三屆太魯閣山市集，期待為部落民眾帶來一絲溫暖與希望。

這場太魯閣山市集將於8月17日和18日兩天，在遠東SOGO百貨台北天母店盛大登場，活動共設有近25個攤位，另有三個當地表演團體，展現最原汁原味的太魯閣族文化。亞泥表示，此次市集活動不僅是宣傳具有原住民風情的商品，更是希望幫助部落朋友，早日重建家園，恢復正常生活。

太魯閣山市集活動已經連續舉辦三年，原本是針對造訪太魯閣的觀光客推廣在地文創產品，實踐地方創生。去年擴大活動規模，把市集移師台北，讓部落族人的產品跳脫地域限制，被更多人看見。由於獲得廣大迴響，今年吸引更多店家參與。

市集現場將展示太魯閣族代代相傳的藤編工藝、多姿多彩的織布作品、千變萬化的皮革編織、以及獨樹一格的服裝配飾；還有以永續利用耕作方式所栽種的各項農特產，和以部落常見香料烹調的美食良飲。每天則有五場太魯閣族歌舞演出和傳統樂器演奏；更有手作課程，讓來到市集的民眾能親手製作屬於自己的珍貴回憶，在城市中體驗最道地的太魯閣族文化。

為了與部落族人站在一起，並且拉抬市集氣氛和買氣，花蓮縣秀林鄉長王玫瑰、富世村長張文盛、玻士岸部落會議主席陳實誠，以及多名部落鄉民代表也將化身金牌銷售員，協助所有店家推銷產品。王玫瑰表示，市集活動除了販售原鄉商品，還要讓更多人了解太魯閣族文化，透過這樣的互動，讓都市民眾感受到部落的熱情和友善。

亞泥總經理李坤炎指出，這場盛宴最主要是表達對原住民族文化的尊重和扶持，亞泥秉持回饋部落初心，舉行太魯閣山市集，成為部落居民最堅強後盾，協助他們度過目前生活上的艱難時期。

這場文化市集將於17日和18日上午11點至下午6點進行，所有收益與觀光效益，將全部歸屬於部落攤商和玻士岸部落所有。亞泥和玻士岸部落會議，歡迎大家攜家帶眷，一起支持這場富有意義的文化盛事，為花蓮部落重建和發展貢獻一份力量，也讓太魯閣族的文化傳承在更廣闊的舞台上閃耀光芒。