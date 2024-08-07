亞泥結合淡江助偏鄉 點燃學生化學熱情

炎熱的暑假，亞泥（1102）花蓮廠內，6日迎來一輛造型特別的小貨車，不僅能展開成為舞台，還能化身為實驗室。這是由淡江大學科學教育中心精心打造的行動化學車，透過車上的儀器設備和化學老師表演的魔術秀，引領花蓮偏鄉國中小學生，進入化學的奇幻領域，啟發他們對科學的熱情。

亞泥7日表示，水泥產業是現代建設不可或缺的一部分，背後的重要支柱正是化學，從製造、應用到性能提升，都和化學息息相關。為了協助花蓮的國中小學增添更豐富教育資源，亞泥從今年開始，與淡江大學科學教育中心合作「化學遊樂趣」活動，對象首先以花蓮廠周邊的國中小學為主，內容不但結合水泥產業中所需的礦物故事、化學知識，以及建材發展歷史外，淡江團隊還帶來三款與眾不同的實驗課程。

亞泥總經理李坤炎強調，和淡江大學科學教育中心的合作，不只有助提高學生對化學的理解，更能讓他們認識到建材在生活中的重要性，期待企業和學術機構攜手，增加學生學習機會，促進產學研融合，培養更多具備科學素養人才。

亞泥表示，三項實驗課程中，「無機肉粽」實驗是首次把具有減碳效果的慢砌水泥，引入科普活動中，學生們透過漫畫和文字敘述，了解化學元素、水泥成分以及凝結原理，還能動手作創意小物；「繽紛復活蛋」實驗，則是比較石膏和水泥差異，並使用鍍膜現象，激發學生想像力，創作出獨一無二的復活節彩蛋；而「屬於我的洗手乳」則是介紹市售清潔產品所用的界面活性劑和其他添加成份，同時讓學生學著調配洗手乳，透過生活中熟悉的事物在實驗中認識化學，所有實驗成果，都能帶回家珍藏，還能在和親友分享時，重溫實驗內容與所學知識。

有參與活動的學生提到，這樣的化學課程既新奇又有趣，尤其喜歡動手實驗環節，也有學生認為，在觀察化學反應的過程中，體會到原來化學不是枯燥的元素符號，而是充滿魅力的奇妙世界。淡江大學科學教育中心主任王伯昌表示，「化學遊樂趣」每年都會開發新的實驗活動，有的針對社會時事議題，有的參考在地產業特色，希望讓校園教育跳脫課本框架，更親近生活，讓學生對於化學課程不再卻步。

淡江大學的「化學遊樂趣」活動，自2011年至今已經舉辦超過750場次，亞泥資源的挹注，除了發揮企業在社會公益和教育推廣中的力量外，還進一步深化企業與教育界的合作關係，共同為青少年打造更加生動有趣的學習環境。推動化學教育的普及和創新，為學生們的科學夢想鋪平道路。