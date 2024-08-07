神祕女富豪砸現金6.24億買首席公館 光4車位就3700萬

法人禁買豪宅，但是富豪照樣買，北市信義區「首席公館」睽違3年半再現交易。據實價登錄，女富豪一次現金買下同層兩戶，總價共約6.24億元、單價245萬元，令人驚訝的是，單戶配兩個車位，一個10坪，一個8.7坪，總價共1850萬，平均一個就要925萬，超越實登「皇翔御琚」今年的883萬，榮登台北市最貴車位，而新買家兩戶共買了四個車位，光車位就花了3700萬，比一般台北市住宅都還高。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，「首席公館」屋齡僅3年，一戶大約3億元以上，且目前全社區單價都在200萬以上，低樓層在預售時成交單價214~242萬元上下，高樓層單價則落在260~271萬元，此次交易也算合理範圍。而信義區新豪宅車位，多半有配電、充電裝設備，行情已來到650~750萬左右，至於首席公館身價近千萬的車位，可能在硬體或規劃上有過人之處，或是採特殊設計的類車庫規劃，才能創下高價。

另外，大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，也是由女富豪現金買下一戶，總價約4億元、單價268萬元，創下目前今年豪宅交易，單價次高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年上半年兩百萬豪宅已有18筆交易，比去年的12筆還多6筆，共有七棟豪宅入榜，其中「西華富邦」最熱門，共有6筆成交，而「高貴」的為「One Park Taipei元利信義聯勤」，4筆交易單價區間在266~279.4萬元，是今年上半年的豪宅王，「皇翔御琚」也有3筆，「首席公館」2筆，而「首泰信義」、「琢白」、「潤泰敦峰」各一筆，上半年兩百萬俱樂部總銷累積逾63.8億元。

張旭嵐表示，雖然平均地權修法後，私法人禁買豪宅，影響高資產族的財務配置，不過由於今年上半年股市表現亮眼，加上許多法人股東個人盈餘分配，不動產的保值效應仍深受企業家族喜愛，因此仍有不少富豪有雄厚資本，將現金直接轉入房產。