首富又出手！傳曾馨瑩現金6.2億買2戶「首席公館」

法人禁買豪宅，但是富豪照樣買。信義計畫區「首席公館」睽違3年半，實價揭露，中高樓層一次交易2戶，總價共約6.24億元、單價245萬元，未貸款。根據各項資料，市場推測買方為郭台銘太太曾馨瑩。

實價顯示，此筆交易，單戶配兩個車位，一個10坪，一個8.7坪，總價共1,850萬，平均一個就要925萬，超越實登皇翔御琚今年的883萬，榮登台北市最貴車位，新買家兩戶共買了四個車位，光車位就花了3,700萬。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，首席公館屋齡僅3年，一戶大約3億元以上，且目前全社區單價都在200萬以上，低樓層在預售時成交單價214~242萬元上下，高樓層單價則落在260~271萬元，此次交易也算合理範圍。

而信義區新豪宅車位，多半有配電、充電裝設備，行情已來到650~750萬左右，至於首席公館身價近千萬的車位，可能在硬體或規劃上有過人之處，或是採特殊設計的類車庫規劃，才能創下高價。

郭台銘住在信義計畫區「信義富邦」，他曾公開住處，由YouTube網紅Joeman開箱豪宅，短時間即吸引近千萬人次觀看，他在「信義富邦」擁有多戶，有的在他名下，有的在子女名下，2011年也以太太曾馨瑩名義買了一戶。

另外，大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，也是由女富豪現金買下一戶，總價約4億元、單價268萬元，創下目前今年豪宅交易，單價次高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然平均地權修法後，法人禁買豪宅，影響高資產族的財務配置，不過由於今年上半年股市表現亮眼，加上許多法人股東個人盈餘分配，不動產的保值效應仍深受企業家族喜愛，因此仍有不少富豪有雄厚資本，將現金直接轉入房產。