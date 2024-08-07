快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首富又出手！傳曾馨瑩現金6.2億買2戶「首席公館」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
首席公館。圖／台灣房屋提供
首席公館。圖／台灣房屋提供

法人禁買豪宅，但是富豪照樣買。信義計畫區「首席公館」睽違3年半，實價揭露，中高樓層一次交易2戶，總價共約6.24億元、單價245萬元，未貸款。根據各項資料，市場推測買方為郭台銘太太曾馨瑩。

實價顯示，此筆交易，單戶配兩個車位，一個10坪，一個8.7坪，總價共1,850萬，平均一個就要925萬，超越實登皇翔御琚今年的883萬，榮登台北市最貴車位，新買家兩戶共買了四個車位，光車位就花了3,700萬。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，首席公館屋齡僅3年，一戶大約3億元以上，且目前全社區單價都在200萬以上，低樓層在預售時成交單價214~242萬元上下，高樓層單價則落在260~271萬元，此次交易也算合理範圍。

而信義區新豪宅車位，多半有配電、充電裝設備，行情已來到650~750萬左右，至於首席公館身價近千萬的車位，可能在硬體或規劃上有過人之處，或是採特殊設計的類車庫規劃，才能創下高價。

郭台銘住在信義計畫區「信義富邦」，他曾公開住處，由YouTube網紅Joeman開箱豪宅，短時間即吸引近千萬人次觀看，他在「信義富邦」擁有多戶，有的在他名下，有的在子女名下，2011年也以太太曾馨瑩名義買了一戶。

另外，大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，也是由女富豪現金買下一戶，總價約4億元、單價268萬元，創下目前今年豪宅交易，單價次高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然平均地權修法後，法人禁買豪宅，影響高資產族的財務配置，不過由於今年上半年股市表現亮眼，加上許多法人股東個人盈餘分配，不動產的保值效應仍深受企業家族喜愛，因此仍有不少富豪有雄厚資本，將現金直接轉入房產。

第一建經研究中心副理張菱育指出，常見企業家族一次買下同層兩戶，多半認同該區域未來增值性，且原本就熟悉該區，對居住環境情有獨鍾，會以妻子或子女的名義購入，為家人置產，並在居住空間上更具使用彈性。

2024年上半年兩百萬俱樂部豪宅。資料來源／台灣房屋
2024年上半年兩百萬俱樂部豪宅。資料來源／台灣房屋

企業家 豪宅

延伸閱讀

4人替郭台銘連署送米酒遭起訴 檢：宣傳物30元以下僅為參考例舉

高市前議員為郭台銘買連署書 陳乃靜等8男女判有罪

涉幫郭台銘買連署書！周典論150萬元交保、限制住居 法院：全案辯論終結

幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

相關新聞

神祕女富豪砸現金6.24億買首席公館 光4車位就3700萬

法人禁買豪宅，但是富豪照樣買，北市信義區「首席公館」睽違3年半再現交易。據實價登錄，女富豪一次現金買下同層兩戶，總價共約...

馬斯克不准賣特斯拉 台灣好市多回應了

特斯拉和台灣好市多（Costco）合作，從8月5日到18日將在台灣好市多販售特斯拉的電動車。不過，因這項活動推出多項好康...

博客來聽書產品銷量增逾5成 推「暢聽訂閱」服務上線

聽經濟日漸蓬勃發展，適逢博客來29週年慶，正式宣布推出全新服務「暢聽訂閱」。早鳥期間，限量年訂方案直降400元，888元...

2萬多坪苗栗高鐵產專區要賣 縣府啟動通盤檢討解套

苗栗高鐵特定區縣有最後2筆產業專用區2.2萬餘坪土地，縣府於9月10日辦理第42次標售，同時啟動都市計畫通盤檢討，擬增加...

首富又出手！傳曾馨瑩現金6.2億買2戶「首席公館」

法人禁買豪宅，但是富豪照樣買。信義計畫區「首席公館」睽違3年半，實價揭露，中高樓層一次交易2戶，總價共約6.24億元、單...

衣索比亞航空評估直飛台灣 民航局：目前無航約

衣索比亞航空港澳及台灣區經理席費羅（Mengistu Mesay Shiferaw）首次到台灣，昨晚與台灣旅遊業者餐敘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。