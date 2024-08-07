新北10大熱銷案 近8字頭也狂賣 3字頭僅剩這裡

房仲統計實價資料，2024上半年新北十大預售熱銷建案，三重區「都廳大院2」與中和區「META PARK」交易量均突破400件，分列一、二名，等於一天賣兩戶，前十名榜單中，以淡水區「台北灣銀河」3字頭房價最親民。

觀察今年上半年新北市十大預售熱銷建案中，「都廳大院2」以交易量485件居冠，儘管該建案平均單價已逼近7字頭，仍吸引許多購屋族群入主。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，「都廳大院2」位於捷運先嗇宮站旁，享有出站即到家優勢，加上鄰近新北市第二行政中心，未來東森電視總部進駐後，將帶來大量就業機會和購屋需求，區域發展可期，房市買氣佳。

排名第二是中和區「META PARK」，交易量425件。「META PARK」距離捷運環狀線中原站與橋和站不遠，區域內匯集多家科技上市櫃公司，龐大就業機會帶動居住需求；加上國泰建設與三井不動產雙品牌加持，挹注交易動能。

觀察前十名榜單中，平均單價幾乎全數5字頭以上，三重區「RiVER PARK」與板橋區「久泰宸品」甚至逼近8字頭。

陳金萍說明，三重區「RiVER PARK」位於三重右岸重劃區，距離北市僅一橋之隔，具備捷運三重站、機場捷運三重站雙捷交通優勢，加上鄰近三重舊市區，擁有新北大都會公園水岸休閒景觀，加上國泰與三井聯手打造，即使平均單價逼近8字頭，仍受到不少購屋族青睞。

板橋區「久泰宸品」目前平均單價77.6萬元，是十大熱銷榜中價格最高的建案。個案鄰近捷運江子翠站，除了區域客，也吸引北市購屋族跨區購屋，是換屋與置產族群購屋熱區，房價也獲得支撐。

前十名榜單中，3字頭的甜甜價僅剩淡水區「台北灣銀河」。