衣索比亞航空評估直飛台灣 民航局：目前無航約
衣索比亞航空港澳及台灣區經理席費羅（Mengistu Mesay Shiferaw）首次到台灣，昨晚與台灣旅遊業者餐敘，他提到直飛台灣是公司重要政策之一。民航局表示，目前雙方並無航約。
席費羅在餐敘致詞時說，衣索比亞航空成立於1946年，從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴機場可飛航非洲63個主要城市，全球航點超過150個，50年前就進軍亞洲，台灣與非洲經貿往來穩定成長，直飛台灣一直是衣索比亞航空的重要政策之一。
民航局表示，台灣與衣索比亞並無航約，將來若有直飛需求，必須先協商並簽訂航約，才有航權可飛航。
達盛旅行社去年8月取得衣索比亞航空的台灣代理權，達盛總經理汪翠雲說，阿迪斯阿貝巴是進入非洲大陸的重要航點，目前台灣的紡織業、機車零組件、科技業，都有在非洲設廠，台灣與非洲的經貿往來穩定成長，每年非洲的動物大遷徙，也吸引愈來愈多台灣旅客前往。
汪翠雲說，衣索比亞航空是非洲發展最快速的航空公司，目前為星空聯盟成員，現在總機隊數量共152架，是非洲第一家營運波音787夢幻客機的航空公司，近期更率先引進非洲首架空中巴士A350-1000機型。
汪翠雲說，現在旅客從台灣到衣索比亞，可經由香港、曼谷、新加坡、首爾、上海、北京、廣州、成都轉機，抵達時間是當地上午，還可延伸航程到包括南非、肯亞、坦尚尼亞、塞內加爾、馬達加斯加、納米比亞、馬拉威、辛巴威、烏干達等非洲熱門國家。
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