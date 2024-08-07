統一超邀「日常碳」體驗 亞太永續博覽會亮點一次看

2024第三屆亞太永續博覽會今年以「潮‧永續」為主題，匯聚上百家產官學單位和企業品牌齊聚打造年度最大永續盛會，將在8月8日至10日於台北世貿一館永續展演。其中，統一超旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展，打造單一企業規模最大永續生活體驗場域，連結OPENPOINT數位體驗、呼應國際關燈節能互動活動、減碳飲食提案、新世代節能運輸車等，創造嶄新永續綠潮，展現品牌永續綠實力。

統一超指出，去年7-ELEVEN首次參加2023第二屆亞太永續博覽會，吸引來自產官學各界永續夥伴熱烈交流，短短三天超過3萬人到訪體驗。觀察全球永續綠潮已匯如巨流，生活永續已成日常，關係企業中與消費者日常最貼近的7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手共展、各自展演永續主題，體驗生活中不費吹灰之力即可為地球永續盡份心力。

7-ELEVEN今年以「日常碳」為策展主題，提出「永續綠生活指引」，消費者在日常消費中即可輕鬆實踐永續具體行動，到7-ELEVEN滿足日常生活需求的同時也能參與低碳生活。包括加入7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台，透過門市零錢捐、ibon募款、OPENPOINT線上捐款等支持荒野保護協會等超過10個環保團體組織。

7-ELEVEN也積極落實生活減塑，部分微波鮮食包裝採用替代材質，並持續減少塑料包裝，同時自主響應政府減塑政策，提前法規開始推動不主動提供一次性塑膠吸管、推廣重複使用提網、自備飲料杯等，與供應商合作建立完整減塑環保商業模式，並整合關係企業架構「OPEN iECO循環杯生活圈」，讓到超商購買現做飲品的消費者養成重複使用、減少一次性飲料杯的習慣，據統計光是2023年減少一次性飲料杯所堆疊的高度就等同於3.1萬座的101大樓。

此外，7-ELEVEN開發健康飲食並呼應低碳共好國際餐飲潮流，與屏東科大開發碳植米飯糰已銷售500萬顆、首創「天素地蔬」蔬素食品牌架構貼近消費者的蔬食友好門市、打造便利蔬適圈。四年來備受外食族和年輕客層喜愛，也吸引其他通路業者跟進加入蔬食潮流；並持續探索永續農場可持續經營性，利用農業生技將門市咖啡渣、回收即期、已開封或不良報廢品，轉化為有機質肥料栽種蔬果，製作成鮮食配菜或開袋可即食商品。並透過「i珍食」系統提高食物食用量，目前7-ELEVEN共超過500種鮮食品項加入即期優惠折扣，2023年已有6000萬個行動支持「i珍食」。

7-ELEVEN並架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，裝機超過200台，消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收，提供OPENPOINT點數獎勵回饋，累計已回收1700萬瓶寶特瓶、540萬顆廢電池。

7-ELEVEN全台逾7,000店就是最好的節能場域，每年透過智能節電設備，如燈具減量、LED招牌和節能冰箱、變頻系統等方式無形之中參與低碳行動，光是2022年就已減少59,524公噸碳排量，相當於154座大安森林公園每年之吸附量。2024年更首創建置「ESG友善永續能源看板」，即時監控門市能源使用並進行智能管理。

為進一步體驗「日常碳」，7-ELEVEN線上線下打造深度參與、多元豐富的「日常碳」永續體驗，8月8日至10日於OPENPOINT APP推出「GOODS永續」專區，上架多款低碳商品，同時展開限時3天行動隨時取優惠活動。