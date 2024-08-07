快訊

又傳虐童！男子超商「剪刀腳夾脖」 幼童大哭雙腳騰空

特斯拉好康開賣馬斯克氣炸「取消不准賣」！台灣好市多回應了

李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

統一超邀「日常碳」體驗 亞太永續博覽會亮點一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展參與亞太永續博覽會，打造單一企業規模最大永續生活體驗場域。統一超/提供
統一超旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展參與亞太永續博覽會，打造單一企業規模最大永續生活體驗場域。統一超/提供

2024第三屆亞太永續博覽會今年以「潮‧永續」為主題，匯聚上百家產官學單位和企業品牌齊聚打造年度最大永續盛會，將在8月8日至10日於台北世貿一館永續展演。其中，統一超旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展，打造單一企業規模最大永續生活體驗場域，連結OPENPOINT數位體驗、呼應國際關燈節能互動活動、減碳飲食提案、新世代節能運輸車等，創造嶄新永續綠潮，展現品牌永續綠實力。

統一超指出，去年7-ELEVEN首次參加2023第二屆亞太永續博覽會，吸引來自產官學各界永續夥伴熱烈交流，短短三天超過3萬人到訪體驗。觀察全球永續綠潮已匯如巨流，生活永續已成日常，關係企業中與消費者日常最貼近的7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手共展、各自展演永續主題，體驗生活中不費吹灰之力即可為地球永續盡份心力。

7-ELEVEN今年以「日常碳」為策展主題，提出「永續綠生活指引」，消費者在日常消費中即可輕鬆實踐永續具體行動，到7-ELEVEN滿足日常生活需求的同時也能參與低碳生活。包括加入7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台，透過門市零錢捐、ibon募款、OPENPOINT線上捐款等支持荒野保護協會等超過10個環保團體組織。

7-ELEVEN也積極落實生活減塑，部分微波鮮食包裝採用替代材質，並持續減少塑料包裝，同時自主響應政府減塑政策，提前法規開始推動不主動提供一次性塑膠吸管、推廣重複使用提網、自備飲料杯等，與供應商合作建立完整減塑環保商業模式，並整合關係企業架構「OPEN iECO循環杯生活圈」，讓到超商購買現做飲品的消費者養成重複使用、減少一次性飲料杯的習慣，據統計光是2023年減少一次性飲料杯所堆疊的高度就等同於3.1萬座的101大樓。

此外，7-ELEVEN開發健康飲食並呼應低碳共好國際餐飲潮流，與屏東科大開發碳植米飯糰已銷售500萬顆、首創「天素地蔬」蔬素食品牌架構貼近消費者的蔬食友好門市、打造便利蔬適圈。四年來備受外食族和年輕客層喜愛，也吸引其他通路業者跟進加入蔬食潮流；並持續探索永續農場可持續經營性，利用農業生技將門市咖啡渣、回收即期、已開封或不良報廢品，轉化為有機質肥料栽種蔬果，製作成鮮食配菜或開袋可即食商品。並透過「i珍食」系統提高食物食用量，目前7-ELEVEN共超過500種鮮食品項加入即期優惠折扣，2023年已有6000萬個行動支持「i珍食」。

7-ELEVEN並架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，裝機超過200台，消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收，提供OPENPOINT點數獎勵回饋，累計已回收1700萬瓶寶特瓶、540萬顆廢電池。

7-ELEVEN全台逾7,000店就是最好的節能場域，每年透過智能節電設備，如燈具減量、LED招牌和節能冰箱、變頻系統等方式無形之中參與低碳行動，光是2022年就已減少59,524公噸碳排量，相當於154座大安森林公園每年之吸附量。2024年更首創建置「ESG友善永續能源看板」，即時監控門市能源使用並進行智能管理。

為進一步體驗「日常碳」，7-ELEVEN線上線下打造深度參與、多元豐富的「日常碳」永續體驗，8月8日至10日於OPENPOINT APP推出「GOODS永續」專區，上架多款低碳商品，同時展開限時3天行動隨時取優惠活動。

OPENPOINT 消費

延伸閱讀

郭智輝：推動產業深度節能 家電汰舊換新補助持續

首屆高齡博覽會 長庚醫院展出數位假牙、智能運動系統

想讓老後的生活更便利嗎？ 高齡健康博覽會提供新解方

嘉義縣舉辦首屆無人機競賽 還有無人機博覽會即將登場

相關新聞

台航新船「臺譽輪」加入 成為推動第3季業績成長生力軍

台航（2617）搶攻旺季商機，之前訂造新船陸續交船，委由日本名村造船所建造4萬噸級原木船「臺譽輪」，6日交船後，7日起投...

馬斯克不准賣特斯拉 台灣好市多回應了

特斯拉和台灣好市多（Costco）合作，從8月5日到18日將在台灣好市多販售特斯拉的電動車。不過，因這項活動推出多項好康...

新北10大熱銷案 近8字頭也狂賣 3字頭僅剩這裡

房仲統計實價資料，2024上半年新北十大預售熱銷建案，三重區「都廳大院2」與中和區「META PARK」交易量均突破40...

衣索比亞航空評估直飛台灣 民航局：目前無航約

衣索比亞航空港澳及台灣區經理席費羅（Mengistu Mesay Shiferaw）首次到台灣，昨晚與台灣旅遊業者餐敘，...

經部普及AI 加碼工研院預算

行政院院長卓榮泰昨（6）日視察工研院，他指出，工研院具備「創新科技研發」、「跨領域應用」及「人才培育」等三大功能，期勉工...

工研院新任董座吳政忠願景：產學連結 強化育才留才

工研院新任董事長吳政忠昨（6）日表示，近年來市場經歷新冠疫情洗禮、生成式AI崛起，工研院總能與時俱進，未來將加速與上游學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。