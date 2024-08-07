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重電業績成長 中興電7月營收同期新高

中央社／ 台北7日電

重電大廠中興電工今天上午公布自結7月合併營收新台幣20.85億元，月減3.56%，較去年同期成長5.99%，創同期新高，持續受惠台電強韌電網計畫拉貨。

累計今年前7月中興電自結營收143.58億元，較去年同期成長12.71%。

中興電先前指出，高壓氣體絕緣開關（GIS）設備受惠台電強韌電網計畫，重電廠區產能持續滿載；預估今年綠能工程統包和設備新增訂單規模約300億元。

中興電看好今年業績持續成長，其中重電設備、太陽能、氫能/儲能/微電網等綠能業績，占中興電整體業績比重上看75%。

市場人士預估，中興電今年毛利率可回到3成水準，毛利率和營運可逐季成長，預估今年業績可超過新台幣240億元，年增逾10%再拚新高。

新台幣 毛利率

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