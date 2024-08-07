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台航新船「臺譽輪」加入 成為推動第3季業績成長生力軍
台航（2617）搶攻旺季商機，之前訂造新船陸續交船，委由日本名村造船所建造4萬噸級原木船「臺譽輪」，6日交船後，7日起投入船隊，成為推動第3季業績成長新生力軍。
台航今年度已有3艘新造船投入營運船隊，9月還有有1艘6萬噸級新造散裝貨輪交付，另計畫於今年第3季汰售2艘老舊船舶，屆時該公司將擁有21艘、船隊平均船齡不到5年、具備高度競爭力的年輕化船隊。
台航上半年獲利繳出亮麗成績單，稅後純益為5.8億元，年增率達87%，上半年EPS為1.39元。法人預估隨著新船的加入，下半年的業績還有成長空間。
台航表示，考量國際間對溫室氣體(GHG)排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，今年初已再訂2艘4萬載重噸散裝新船，預計後年投入營運。7月已有1艘4萬噸散裝船順利交船，8、9月將另有4萬噸及6萬噸各1艘散裝新船加入營運，散裝本業營收及獲利應能持續成長。另外，近期二手散裝船船價創十年來新高，台航董事會已通過於第三季處分2艘六萬載重噸老舊及高價船舶。
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