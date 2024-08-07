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馬斯克不准台灣好市多賣特斯拉 台灣好市多回應了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

特斯拉和台灣好市多（Costco）合作，從8月5日到18日將在台灣好市多販售特斯拉的電動車。不過，因這項活動推出多項好康吸客，優惠力道頗大，特斯拉執行長馬斯克竟在社群平台表示該活動未經他批准，已直接取消活動。對此，台灣好市多上午回應，此為好市多與台灣特斯拉原廠合作銷售，好市多銷售的優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。

台灣好市多在全台七家好市多賣場展出電動車，包括內湖、中和、新莊、中壢、南屯（台中）、嘉義、大順（高雄）等，展出的車款為Model 3 與 Model Y RWD後驅車型，售價分別為169.99萬元與173.49萬元，與特斯拉官網訂購價格相同。

但原先傳出專案內容包含提供隔熱紙優惠券3,000元、好市多電商折價券1萬元等優惠，以及8月15日前購車再享充電禮遇三選一（5,000公里免費超充里程、旅行用Type 2充電座套件、家用壁掛式充電設備安裝規劃）、獨家夏季配件套裝。

由於優惠力道頗大，引發馬斯克在社群平台親自回覆「不允許」，並透露他已取消了這個推廣計畫。

對此，台灣好市多表示，此為好市多與台灣特斯拉原廠合作銷售。好市多銷售的優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。

好市多 特斯拉 電商

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