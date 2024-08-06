法律頻道／餐飲業加盟成功關鍵

全台擁有多個分店的餐飲業二代阿嘉，在接班中式餐廳後，考量中式大菜多半需要多人聚餐，且餐廳桌椅的擺設也以圓桌為主，在面對未來漸增的頂客族、逐漸凋零的廚房老師傅、每年倍增的裝修費用、難尋的服務生人力等不利因素，開始重新思考經營模式。

阿嘉以店內最受歡迎的各式滷味、花椰菜，用茶飲杯子組成小吃子品牌「魯杯杯」進軍各大百貨美食街，搶攻年輕上班族的午餐市場。其推出之後大受歡迎，原因在於年輕族群講求攝取蛋白質取代澱粉，並講求便利，因此以杯子作為容器的滷味，因為不占辦公桌空間，成為上班族首選。同時，以花椰菜取代澱粉主食，一杯滷味一杯花椰菜，成為上班族間午餐新風潮。

此時阿嘉規劃以此子品牌進行加盟事業，以求最大之擴張效益。畢竟，成長最快的餐飲業，永遠都是「加盟」這個商業模式。翻開上市加盟體系餐飲業的財報，其主要收入來源，都是「授權金」而不是販售餐點的收入。

然而，要在這個領域建立成功的加盟體系，需要周全的規劃和精細的執行，從標準化運營、選址策略及通過集中採購降低成本，皆是總部要注意的重要環節。

建立一個成功的小吃餐飲加盟體系，首要任務是實現標準化，涵蓋從食品製作到服務標準的每個環節，都應有詳細的操作手冊。

以杯子滷味為例，正因其菜式簡單，容易透過標準化流程以確保每家店鋪提供一致的品質及顧客體驗。且透過訂製之廚具、僅提供外帶服務，無須繁複餐具，也讓現場第一線的服務生人力需求、餐廳座位需求降到最低。

此外，小吃業固定成本較低。策略上，總部必須優先經營數間「直營店鋪」，並成功打響名號，才能開始透過線上或線下的通路體系啟動加盟模式。杯子滷味初始投入之固定成本在裝潢上，每店最多不超過150萬，低單位成本使得規模化容易，加盟主也就更容易入手經營。

在直營門市成功吸引到加盟主的注意力後，完整的加盟制度，才是加盟體系成功的關鍵。加盟總部與加盟主間的法律關係，其合約是基於「魯杯杯」這個商標、店面整體設計（CIS）及整體經營制度之授權而來，總部常見的收入來自於「加盟金」、「年度授權金」，並約定核心專屬採購之物料，以獲取「經銷利潤」。

總部同時必須考量加盟主端的利益，因此「餐點內容」、「專營區域」、「行銷自由度」都是常見最需規劃、討論之點。這時，拿捏總部的利益最大化，與加盟主對加盟體系之忠誠度，便成為加盟體系的成功關鍵。而最終「加盟合約」便是所有規劃的總結文件。

加盟總部必須能建立一個機制，除了讓總部（加盟體系）能獲利之外，也要讓加盟主有機會穩定獲利，以確保整個系統能夠快速規模化。

小吃餐點雖不難，但建立一個成功的加盟體系卻是一項大工程，透過精心設計的運營體系，輔以持續的創新和市場適應能力，「加盟」這商業模式完全有可能成為一個上市櫃公司，現有的六角集團，最近上市的路易莎、八方雲集公司都是最佳典範。創業不分大小，唯有創新並透過適當的加盟法律、公司制度設計，掌握成長之價值，才能確保邁向成功。