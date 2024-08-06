職場教練課／找回人生的自主權

1976年美國心理學家艾倫．南格和茱蒂絲．羅汀在康乃狄克州一所養老院做了一個實驗。

他們將身心狀況類似的老年人分成兩組。第一組，老人可以挑一盆花放在房間自己照顧，花死了要賠償。每天早上有一顆雞蛋，可以挑水煮蛋或荷包蛋，每周有兩部電影可看，可以挑愛情片或動作片…。

第二組，老人可以挑一盆花去放在房間，有人會去照顧澆水，每天早上有一顆雞蛋，每周一三五是水煮蛋，二四六是荷包蛋。每周有兩部電影可以看，周三看愛情片，周末看動作片…。

三周後，研究人員對兩組老人進行情緒測驗，第一組老人很明顯的比第二組更快樂更有活力。

實驗中這兩組老人的條件都一樣，唯一差別是第一組老人有選擇權可以自主。第二組老人沒有選擇權，生活都是被安排的。

這個實驗在證明選擇權對生活與情緒的影響，有自主權的人，活得更自在有活力，生命也會更有價值。

不只是老人需要有自主權，其實任何人都需要有自主權，我們不希望人生工作都是被決定被安排的，這樣會失去生命的積極主動性。

現在上班族自主意識愈來愈高漲，很有自己的看法，主管在下達指令時，如果能先跟部屬商量討論，聆聽同事的意見並加以採納，部屬會有更多的參與感，團隊向心力也會比較好，方案執行的效率也會更好。

有一次，我跟一家連鎖服務業上課，總經理也全程聽課，課後一起吃飯聊天，聊到人生自主權問題。

總經理說起她的人生故事：

我是俗稱的富二代，父親的事業很成功有很多關係企業。從小到大物質生活我都不匱乏，但精神生活很不自由很不快樂，因為我生活中很多事情都是由父母決定的。考大學時父親不准我念藝術系，一定要唸商學院，嫁人也是父母決定（慶幸老公很好），畢業後，先回到關係企業上班，工作幾年後接班。

因為接班當總經理不是我的興趣，所以都是意興闌珊，公司經營勉強可以過。

聽到這裡，我問：那妳有沒有想過遠離家族自己獨立生活？總經理苦笑一聲，說：想過，但很難。

直到有一年生日，她突然想到，我要這樣渾渾噩噩過一生嗎？她進一步思考：如果我這輩子註定一定要被父母決定，與其因心不甘情不願的混日子。那我為何不「自己決定被我父母決定」？

這念頭一轉之後，她開始積極地構思：我怎樣當個稱職的總經理，把公司經營好？

轉念之後，公司在她積極管理下，業績蒸蒸日上，營業額節節攀升，業界也好評不斷。

人在江湖身不由己，如果工作真的缺少太多的自主權，又不能離職，也許換個念頭：「決定自己被別人決定」，也是一種另類思路，也可以積極活出自己的亮麗人生。