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中油簽MOU 研發地熱探勘

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
台灣中油探採事業部執行長湯守立（左起）、中央大學地球科學學院院長許樹坤、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄。中油／提供
台灣中油探採事業部執行長湯守立（左起）、中央大學地球科學學院院長許樹坤、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄。中油／提供

台灣中油公司為響應政府能源轉型政策，積極推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，昨（6）日與中央研究院、中央大學簽署合作備忘錄（MOU），推展地熱研究、探勘與開發技術，共同開發地熱研發及探勘技術，戮力實現2050年淨零碳排目標。

台灣中油探採事業部執行長湯守立、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖及中央大學地球科學學院院長許樹坤代表簽署MOU，希望加速三方在地熱能開發、與永續潔淨能源的合作。

中研院為國家最高學術研究機構，其中地球科學研究所掌握先進的地質、地球化學與地球物理相關測勘資料及分析技術；中央大學設有地球科學學院與碳封存及地熱研究中心，在地熱領域具有專業研究能力，並在探測上具備豐富經驗。

台灣中油近年為配合國家能源轉型政策，積極尋找合作團隊，除和中研院在宜蘭進行地熱探勘，三方亦於今年7月22日中央大學舉辦的「大屯山地熱研討會」共同探討大屯山地熱資源的潛力和挑戰，分享最新探勘成果和成功案例。此次簽署MOU，有助於國內地熱儲層分布的調查分析，也讓未來的合作計畫更為具體、穩固。

地熱發電具備潔淨能源與基載供電的特性，被視為重要的再生能源之一，依據合作內容，三方將共同促進地熱開發的科學合作、聯合計畫和人員交流，加強地熱基礎研究、先導探勘與實務開發之發展，結合三方優勢，加速推動國家地熱發電的進程，以實現台灣能源淨零永續願景。

另外，依據MOU內容，三方後續將擴充相關合作議題，包括地熱地質調查、地球物理探勘、地球化學分析、地熱地質模型、鑽探與井測，以及地熱研究、探勘和開發相關其他課題。

中央大學 中油公司 地球科學

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