長榮航買長榮國際旗下公司

長榮國際繼續瘦身為張家兄弟分產做準備。長榮航空（2618）昨（6）日公告，因應營運規劃，決定斥資29.13億元買下長榮國際旗下三家公司股權；其中，將斥資19.98億元買下長榮空廚全部持股3.84萬張，同時也分別斥資5.65億元跟3.5億元，買下長榮航勤、長榮空運倉儲股份。

熟悉公司治理的專家分析，從最近長榮國際不斷賣出各種持股，長榮集團張家兄弟分家的路愈來愈明確。長榮國際為張家兄弟持有的公司，長榮國際陸續將手中股權變賣成現金後，方便兄弟分產，兄弟拿到現金後，就可以各自拿錢去投資自己熱愛的事業。

長榮航空公告要跟張家兄弟的控股公司長榮國際買下全部長榮空廚公司持股，交易張數為3.84萬張， 每單位價格52元，交易金額19.98億元。也買下長榮航勤持股，交易張數為1.41萬張， 每單位價格40元，交易總金額5.65億元。還有長榮空運倉儲持股，買下的張數為1.36萬張， 每單位價格25.7元，交易金額3.5億元。

長榮航空表示，此次交易方式、價格決定的參考依據及決策單位，都是邀請獨立專家出具之鑑價報告暨會計師出具的價格合理性意見書，再送長榮航空董事會討論通過。長榮航空指出，有關這三家公司最近一期每股淨值，長榮航勤29.62元，長榮空廚28.66元、長榮空運倉儲23.06元。

長榮集團搶經營權大戰落幕後，「巴拿馬商長榮國際（EIS）」、「長榮國際（EIC）」二家家族控股公司陸續將手中易變現資產賣掉，這兩家原是拿下長榮集團經營權的金鑰，隨著資產變現，逐漸降低對長榮集團相關上市公司影響力，四兄弟拿到現金可買回自已有興趣的公司去經營。