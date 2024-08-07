工研院新任董座吳政忠願景：產學連結 強化育才留才

工研院新任董事長吳政忠昨（6）日表示，近年來市場經歷新冠疫情洗禮、生成式AI崛起，工研院總能與時俱進，未來將加速與上游學界及下游產業界的連結，並強化加碼育才與留才，扮演協助政府與科技產業大步邁向全球的關鍵角色。

吳政忠此次是時隔七年後重回工研院擔任董座。他指出，工研院是全世界非常獨特，唯一的跨領域整合平台，從產官學研建立起很好的平台，從學術的上中游的研究，接軌下游的產業界，過去51年扮演非常重要的角色，未來也會是如此。

他強調，尤其是在與學、研和產業的接軌將愈來愈重要。由於從上游研究到落實產業界的量產時程愈來愈短，工研院的一項重要工作就是，將台灣眾多大學優秀的教授與學生和工研院合作，工研院再攜手與產業界合作。

工研院昨天展出多項成果，不少已囊括國際級的大獎肯定，更與產業界緊密合作，因此經濟部長郭智輝稱許技術相當「接地氣」。吳政忠調，他一再提醒工研人，得獎是一個過程，得獎之後如何將技術化成台灣產業未來的希望，更要積極推動。

他期許工研院同仁將研發的技術成果帶出去，由工研院全力支持闖天下。不過，新創事業不會百分之百成功，如果創業失敗了，擁有失敗驗的人才最難得，尤其是在創新的經濟和產業中，將會有機制讓投入新創失敗者能再回到工研院做一個循環，讓大家能走的更高、更遠。

吳政忠說，行政院卓揆希望他將過去幾年在政府中的經驗和政策帶入工研院，讓工研院除了是經濟部的工研院外，也是跨部會的工研院，可以幫忙行政院，幫忙台灣的科技走向全世界。

他強調，未來工研院在全球的競爭與合作中會大步邁出去，以符合政府施政的「境外關內」方向。台灣人才雖多，但仍無法滿足未來發展的需求，應該要有機制吸引全球優秀人才前來，工研院可以扮演關鍵角色。