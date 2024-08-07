經部普及AI 加碼工研院預算

行政院院長卓榮泰昨（6）日視察工研院，他指出，工研院具備「創新科技研發」、「跨領域應用」及「人才培育」等三大功能，期勉工研院持續扮護國角色、把神山愈堆愈高，累積愈多座，並做到世界科技領頭羊。

經濟部長郭智輝表示，將加碼工研院預算，讓工研院能協助台灣將AI應用普及到中小微企業。

卓揆等官員談話重點

卓榮泰昨日率同郭智輝、環境部長彭啓明等官員到工研院，了解工研院在「半導體」、「人工智慧」、「次世代通訊應用」、「健康台灣精準醫療」、「智慧節能」及「循環永續」等領域的最新研發成果。

卓榮泰強調，期盼工研院持續研發創新科技，提供業界技術研發協助，並串聯整個產業界推動跨領域合作及應用，進而帶動台灣百工百業轉型升級。賴總統揭示的「五大信賴產業」以及產業數位轉型、淨零轉型雙軸轉型方面，希望工研院讓五大信賴產業在既有的基礎上快速往前邁進。

卓榮泰說：「護國神山很重要，但重點是護國。」他期勉工研院「要扮演護國的角色，把神山愈堆愈高，愈累積愈多座，讓世界看到台灣科技界的實力與競爭力」。過去50年工研院成為台灣產業領頭羊，未來50年希望成為世界科技的領頭羊。

郭智輝強調，工研院是國家重要的科技機構，經濟部要加碼預算，讓工研院協助推展AI快速普及到中小微企業，協助台灣廠商立足台灣、行銷世界，為台灣廠商創造新格局。

郭智輝參觀工研院研發成果展後，稱許半導體與智慧醫療技術與服務。他指出，工研院研發的技術非常「接地氣」，而且可馬上轉換協助產業提升經濟價值。以「千瓦級AI伺服器散熱方案」為例，對散熱技術AI非常有幫助，是未來產值比較大的市場，可提供給更多立即可用的企業。「健康台灣精準醫療」方面，智慧照護是很大的市場，工研院發展很多先進技術，幫助縮短照護時間，這些都有賴工研院協助推動。

工研院院長劉文雄指出，近年工研院平衡研發與應用，企業合作收入創新高，較2018年大增35%，顯示科研成果產業效益擴大。人才方面，今年來進用率創新高，獲「LinkedIn 最佳雇主」、「ATD卓越人才發展獎」等榮譽，展現工研院國際級研發環境對人才吸引力。