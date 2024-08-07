世代交班 台塑化總座林克彥接任

台塑化（6505）昨（6）日晚公告總經理職務異動，原由董事長曹明兼任總經理一職，由執行副總經理林克彥升任，台塑化完成新世代交班。

台塑化今年6月股東會後，前董事長陳寶郎退休，轉任最高顧問，新董座由總經理曹明升任並繼續兼任總座。台塑化昨天召開董事會，通過由執行副總暨發言人林克彥接任總經理。

台塑四寶今年啟動專業經理人世代交棒，今年6月股東會後，前台塑董事長林健男、前台塑化董事長陳寶郎退休，台塑董事長由總經理郭文筆升任，台塑化董事長由曹明接任。

台塑化董事會昨天也通過第2季財報，受惠油價、石化持穩回溫、提振，加上轉投資收益貢獻，第2季稅後純益27.32億元，每股純益0.28元，去年同期則是虧損；第2季營業毛利40.36億元，毛利率2.37%；今年上半年稅後純益77.58億元，每股純益0.81元，獲利表現居台塑四寶之冠。

台塑化營收自4月以來連三個月呈年增走勢，上半年營收衰退幅度大幅改善。法人分析，沙國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）調高9月出口亞洲油價，三個月來首見，台塑化煉油業務第3季進入旺季，預估煉油業務表現將較前一季成長，尤其7月原油均價上漲，台塑化整體營運獲利比6月提升，目前汽油每桶煉油價差8美元、柴油約16美元，航空燃油約14美元，有助台塑化第3季營運表現。

台塑化7月曾提出今年後市展望，歐美Q3進入汽油需求旺季，且日本第3季汽油轉為淨進口每日3萬桶，將可去化過剩的東北亞汽油，有助於支撐亞洲汽油價差。台塑化認為，第3季煉油廠平均日煉量約43.5萬桶，優於前一季的40.9萬桶，煉廠產能利用率81％。