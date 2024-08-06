新光鋼上半年稅後純益21.9億元 年增149%
新光鋼（2031）董事會6日通過上半年財報，第2季稅後純益約14.54億元，年增率達231.7%，每股純益4.53元；上半年稅後純益21.9億元，年增率達149.3%。新光鋼董事會同時決議現金增資世紀離岸風電公司3.15億元。
新光鋼表示，上半年營業收入71.3億元，營業毛利64億元，稅後純益約21.9億元，基本每股稅後純益6.83元。
新光鋼上半年期末總資產310億元，期末總負債171億元，期末歸屬於母公司業主權益132億元。
另外，新光鋼表示，決定暫定以每股300元價格，現金增資世紀離岸風電公司3.15億元，購買世紀鋼離岸風電股票上限為1053張。
法人表示，新光鋼是國內最重要鋼鐵裁剪通路商，產銷布局綿密，加上進取公共工程以及光電、風電相關訂單，營運動能強勁，長期來獲利表現是鋼鐵股中強棒。
新光鋼轉投資效益相當出色，認列了大筆的金融資產評價利益，國內前瞻計劃創造內需剛性經濟建設，經費規模持續擴編達6000億元以上，看好內需帶來剛性需求，包括公共工程、營建、風電、太陽能等，今年鋼品出貨將較去年成長。
法人指出，國際鋼價受中國大陸過剩產能干擾，鋼市能見度雖然相對低落，但新光鋼產品主要應用在內需市場，當前許多訂單只是遞延，但剛性需求仍穩定，對今年整體鋼品出貨情況並不悲觀，重要的是新光鋼長期布局風電、太陽能等應用，旗下前端風電為國內水下基礎業者的供應商，坐擁綠色商機。
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