富華新水湳首案「之序」 接待會館開箱體驗國際新奢寓所

富華創新（3056）台中水湳經貿園區首發案「之序」，位於ASIA1永續中心二樓的接待會館6日開箱。總銷89億元的「之序」，今年2月公開以來銷售率已突破五成，實價登錄最高成交單價已來到76萬元，已購客包括中科、竹科等科技人約占15％，而自營商與企業二代、退休族也不少。

富華新總經理洪志成同時宣布，位於水湳中科路、近綠美圖的文商段15地號1,936坪土地，預計第4季推出總銷92億元小宅產品，規劃324戶住宅、38戶辦公、8戶店面，坪數在19至25坪，預估每坪單價將站上9字頭。

富華新展現深耕水湳經貿園區的強烈企圖心，上述兩案總銷合計181億元。另外，文商段53地號649坪土地，預計明年第3季進場，規劃地上27樓地下7層大樓建築，住家100戶，總銷約65億元。

鑫港尾段346地號設定70年地上權土地約545坪，將規劃打造企業總部＋八戶店面，預計今年底完工，未來以自用與收租為主。

洪志成表示，富華新從早期累積的「總太觀景」、「國美」、「天匯」等作品匯聚能量與實力，熟悉頂級客層的居住思維，如今進軍水湳智慧城中央公園特區，融入中央公園20萬坪珍稀綠海，以主打「國際新奢寓所」，全新定義新豪宅思維，在水湳開展品牌新頁。

「之序」訴求國際新奢寓所，基地位於中央公園特區，四面臨路， 2,775坪全街廓開發，周遭環繞四座公園，回家像是回到一座森林島嶼，極稀有的基地條件加上水湳區域發展強勁。

洪志成強調，「之序」周邊國際願景建設雲集，政府挹注逾500億元的公共建設經費，匯聚七位榮獲普立茲克獎的建築大師所打造的國際公共建築群，見證台中城市繼七期之後，下一座國際城市「水湳智慧城」，不僅朝永續目標邁進，更能帶給台中全新國際生活。

正因水湳智慧城無限潛力的區域價值，吸引富華新等品牌建商深耕，近年打造全新企業品牌形象場域-「ASIA1永續中心」，1樓已對外開放的「圓觀」，提供頂級婚宴服務。

2樓則是「之序」專屬接待會館，採預約制、專人導覽服務，從入門香氛、視聽體驗、手沖咖啡、精選茶品、精緻點心等，處處講究頂尖客層生活細節，空間布置奢華高雅，完美展現企業高質感品牌形象及「之序」個案理念，讓來參觀的客戶留下深刻印象。

為充分展演國際新奢寓所的理念，「之序」樣品屋呈現雙主臥格局，客餐廳連接陽台，無論身處何處都能一覽室外綠意視野，還有調製咖啡、調酒等飲品的專屬Mini Bar，也能展示主人珍稀收藏品，而此設計的靈感來自星級飯店的行政套房，與不少走遍國際的企業主、科技新貴產生共鳴感，深獲頂級客層喜愛。

建材配備也可看出「之序」的細膩規劃，廚房選用義大利原裝進口STOSA廚具，領先業界搭配玻璃展示櫃內建氣氛嵌燈、水槽下櫃LED抑菌燈、BOSCH暖盤機等，陽台則裝有頂規電動曬衣架，內建冷暖風乾、紫外線殺菌燈等，既是回應現代人對生活品質的追求、也貼近住戶實際使用需求，為完美家居生活超前部署。

洪志成說，「之序」建蔽率僅27.42%，保留近2,000坪的四季庭園，並規劃兩棟20層樓的宜居建築，大海、島嶼為元素，設計垂直綠化搭配跳島式宜居陽台，打造獨一無二的建築特色。

並以郵輪為設計意象打造區域唯一的獨立公設會館，全案規劃47、52坪3房均質產品，與七期豪宅建築團隊建築師吳六合、景觀大師許富居、長新結構張成鉅技師、伯特利空間設計潘正強強聯手，打造新奢菁英人士的國際郵輪式渡假生活氛圍。

特別的是，「之序」設計獨棟公設會館，以郵輪為渡假意象，描繪菁英族群的優雅品味生活，建築立面採用大量玻璃帷幕、搭配金屬弧形線條，從外觀延伸至室內，即使坐在室內休息或商談，也能欣賞窗外滿滿綠意，以及鏡花水月的泳池，高雅奢華的渡假氛圍不言而喻。