快訊

翁章梁籲國土法延後上路 政院允諾速將配套修法到位

奧運拳擊／陳念琴不敵大陸亞運金牌 仍獲生涯首面銅牌

量子覺知手札／心想事成

經濟日報／ 瑞瑟（資深企管顧問）

在日常生活中，我們習慣用祝福對方一切順利、心想事成做為對話或互動的結束。雖然這種社交話語看似貼心，而大家也視為理所當然，不過在之前以古典因果論為主的時代，它其實並不符合一般的邏輯。因為因果論強調的是任何的結果都來自於初始及過程中發生的原因，有因才會有果，而且之間的關聯可以被實證。

但是，當我們企求能順順利利地獲得心中所望，卻無法事先提供能創造出相應結果的原因，那就產生了倒果為因、以終為始的非古典模式。

進入了量子覺知時代後，個人意識上的覺察及量子相干效應，不但可以影響最終的發生結果，而且這外部的客觀結果，全然是由個人內在的主觀意識所決定的。這代表著，以前被認為無意義的心想事成祝語，因為現在個人意識的加入，就成為有可能會發生的事實。

只是，因為想法都是由我們的內在意識主動產生，而個人的表意識又會受到潛意識、集體意識及無意識所主導，所以，到底由何種的心想而最終成事，就成了一個未知的關鍵。

畢竟，我們無意中傳送出去的想法及意識是不是真的就是我們想要的，其實是一個有無限可能的不確定。可是，一旦吸引力法則如願地自動運作時，我們向外送出的訊息就會因為彼此協振，而吸引到一票和我們意識頻率雷同的人事物。這時，心想事成到底會創造好事或壞事、想要或不要的發生，就是我們必須留意的課題。

合一

延伸閱讀

東海大學應數系轉變智慧計算系 邁進科技金融教育

華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世 享耆壽98歲

水逆又來！8月星座運勢…巨蟹遇小人、射手卡關、「這星座」身邊人狂出包

元智大學量子、AI列大一必修 再與台積電推元件學程

相關新聞

經部普及AI 加碼工研院預算

行政院院長卓榮泰昨（6）日視察工研院，他指出，工研院具備「創新科技研發」、「跨領域應用」及「人才培育」等三大功能，期勉工...

工研院新任董座吳政忠願景：產學連結 強化育才留才

工研院新任董事長吳政忠昨（6）日表示，近年來市場經歷新冠疫情洗禮、生成式AI崛起，工研院總能與時俱進，未來將加速與上游學...

世代交班 台塑化總座林克彥接任

台塑化昨（6）日晚公告總經理職務異動，原由董事長曹明兼任總經理一職，由執行副總經理林克彥升任，台塑化完成新世代交班。

長榮航買長榮國際旗下公司

長榮國際繼續瘦身為張家兄弟分產做準備。長榮航空昨（6）日公告，因應營運規劃，決定斥資29.13億元買下長榮國際旗下三家公...

中油簽MOU 研發地熱探勘

台灣中油公司為響應政府能源轉型政策，積極推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，昨（6）日與中央研究院、中央大學簽署合...

法律頻道／餐飲業加盟成功關鍵

全台擁有多個分店的餐飲業二代阿嘉，在接班中式餐廳後，考量中式大菜多半需要多人聚餐，且餐廳桌椅的擺設也以圓桌為主，在面對未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。