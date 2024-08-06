量子覺知手札／心想事成

在日常生活中，我們習慣用祝福對方一切順利、心想事成做為對話或互動的結束。雖然這種社交話語看似貼心，而大家也視為理所當然，不過在之前以古典因果論為主的時代，它其實並不符合一般的邏輯。因為因果論強調的是任何的結果都來自於初始及過程中發生的原因，有因才會有果，而且之間的關聯可以被實證。

但是，當我們企求能順順利利地獲得心中所望，卻無法事先提供能創造出相應結果的原因，那就產生了倒果為因、以終為始的非古典模式。

進入了量子覺知時代後，個人意識上的覺察及量子相干效應，不但可以影響最終的發生結果，而且這外部的客觀結果，全然是由個人內在的主觀意識所決定的。這代表著，以前被認為無意義的心想事成祝語，因為現在個人意識的加入，就成為有可能會發生的事實。

只是，因為想法都是由我們的內在意識主動產生，而個人的表意識又會受到潛意識、集體意識及無意識所主導，所以，到底由何種的心想而最終成事，就成了一個未知的關鍵。

畢竟，我們無意中傳送出去的想法及意識是不是真的就是我們想要的，其實是一個有無限可能的不確定。可是，一旦吸引力法則如願地自動運作時，我們向外送出的訊息就會因為彼此協振，而吸引到一票和我們意識頻率雷同的人事物。這時，心想事成到底會創造好事或壞事、想要或不要的發生，就是我們必須留意的課題。