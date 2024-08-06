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夏都參與 「宜蘭讚BOT案」 獲選為最優申請人

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

夏都（2722） 6日公告參與國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 「宜蘭讚BOT案」獲選為最優申請人並完成議約作業。

夏都國際表示，參與國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場「宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案」獲選為最優申請人。依7月22日 第十屆113年第五次董事會決議授權董事長辦理議約作業，本案完成議約程序並依招商文件第8.2條規定接續辦理簽約前應完成事項，後續以子公司「夏都地產開發股份有限公司」為特許公司，與國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場簽訂契約。

國軍 夏都 武陵農場

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