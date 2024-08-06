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成信實業中科廠近期投產 聚焦半導體廠污泥回收利用

中央社／ 台北6日電

成信實業總經理謝雅敏今天表示，中科新廠將於近期投產，預計明年全產，將從事半導體廠CMP（化學機械平坦化）污泥回收，並製成晶圓陶瓷研磨粉，除可用於研磨液的磨料，也可做輪胎、鞋底及塗料原料。

謝雅敏在媒體交流會指出，將半導體廠CMP污泥回收，並製成晶圓陶瓷研磨粉，將首開先例，是全新的生產模式，已取得輪胎廠、鞋材廠客戶訂單。中科廠以單一產品為主，明年全產後將有助獲利能力提升。

除新產品晶圓陶瓷研磨粉，成信實業董事長陳鵬說，矽碇系列產品被廣泛應用於煉鋼升溫劑及耐火材料，可提升煉鋼過程的效率和品質；球形二氧化矽粉則是半導體封裝、電子陶瓷和塗料等行業的關鍵材料，其作用在於提高性能和穩定品質。

陳鵬表示，氧化生物分解劑是專為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）塑膠研發的環保添加劑，有助於PP、PE的生物分解；晶瓷粉則應用於工業研磨材和工程塑膠，可提升產品耐用性和加工性能；碳鋁粒主要用於煉鋼過程中的升溫和還原，效果顯著。

另外，成信實業球形二氧化矽產品透過專利技術回收加工生產，品質穩定，且具有低碳排放的特點。不僅穩定出貨給塗料、塑膠、橡膠、電子零組件業、半導體等產業，更是日月光的廢條再利用最大供應商。

半導體 晶圓

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