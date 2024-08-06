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台塑化續世代接棒 林克彥升任總座
台塑化今日公告新人事，原兼任總經理職務的董事長曹明免兼任總座職務，董事會決議，由執行副總暨發言人林克彥升任。
台塑化今年股東會後，前董事長陳寶郎正式卸任，交棒由曹明接下董座並兼任總經理職務。根據台塑化公告，6日董事會除通過第二季財報外，也通過董座曹明免兼總經理，並由林克彥升任代理總經理等議案。
台塑集團世代交棒，其中，台塑化6月14日股東會董事改選，原董座陳寶郎轉任台塑化最高顧問，曹明升任董事長。台塑6月20日股東會，原董事長林健男同樣轉任最高顧問，總經理郭文筆進入董事會後獲推選為董事長。
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