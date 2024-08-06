經部促momo、7-ELEVEN合作 工研院打造全臺循環包材網絡

面對全球氣候變遷及環保意識高漲，臺灣積極推動綠色經濟，工研院在經濟部商業發展署的支持下，成功促成電子商務龍頭momo富邦媒（8454）與全台逾7,000家7-ELEVEN（2912）門市合作回收循環包材打造「循環包裝生態圈」，亦透過先進運力管理系統輔助，將循環包材的回收和再利用落實到全臺各地，為民眾提供便捷的綠色消費選擇，同時減少一次性包裝材料對環境造成的負擔。

工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，因應2030年一次性包材廢棄物對環境衝擊較2020年增加120％，工研院早早就投入循環包材與物流調度等相關技術研發，並號召產業一同響應綠色經濟，目前已成功促成momo、東森（2614）及21家業者發展綠色電商，結合7-ELEVEN逾7,000家門市後，全臺已有超過2萬個循環包材回收據點。未來工研院將持續扮演領頭羊角色推動跨業合作，帶領零售、物流、消費三族群邁向綠色轉型。

鄭仁傑指出，循環包材的痛點其實不在包材本身，而是怎麼有效回收再利用，過去momo就有自主推動網購使用循環袋，工研院更進一步從包材回收端協助，大幅增加循環包材歸還據點、且貼近消費者生活場域，提升歸還意願。此外，工研院也透過運力管理系統，協助循環包材新創業者配客嘉媒合物流業者回收，增加循環包材流通效益、減少回收的運輸碳排量。

臺灣網購量龐大，包材減量是重要的環保議題，2023年7月已有相關法規上路，如不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質、紙類包材具90％以上回收紙、塑膠包材摻配25%以上再生料等，電商業者也被要求每年要有一定的包材減重率。雖然目前法規尚未強制要求使用循環包材，但在淨零排放的趨勢下，未來新法規要求勢必更加嚴格。

工研院期望透過運力管理系統及塑造企業合作典範、以大帶小讓更多的企業加入綠色經濟行列，共同應對全球氣候變遷挑戰。這項關鍵技術將在8月9日由工研院舉辦的第三屆「壯大南方產業 邁向永續淨零」淨零排放論壇及技術特展中展出。

今年南臺灣淨零論壇以「預見氫應用、化合物半導體新商機」為雙主軸，將發表「南方雨林計畫」之化合物半導體上下游產業化成果，以及宣布「沙崙氫能示範驗證平台」啟動，展現工研院一系列從生產供應（Production）、基礎設施（Infrastructure）、到應用場域（Application）全方位完整的氫能解決方案。

活動當天將展示超過30項淨零解方，匯聚逾20位專家的專業見解及趨勢分析，以及舉辦5大主題座談，一同探討南臺灣產業低碳轉型的關鍵，和挖掘氫應用、化合物半導體的新商機。