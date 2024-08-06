軒郁多國布局衝海外業績 旗下品牌阿原明年展開 IPO 規劃

美妝保健品牌公司軒郁（6703）6日表示，為了衝刺海外市場業績，今年下半年將有品牌產品登陸香港市場，東南亞繼新加坡與馬來西亞之後，也將新增越南及菲律賓市場，期望未來三年營收規模可達50億元；軒郁去年併購「阿原」後，也期待明年起展開IPO規劃。

軒郁表示，旗下多個品牌去年起進入成長期，目前通路滲透率已顯著提升，軒郁今年上半年合併營收17.99億元，年增54%。不過，對於今年七、八月暑假業績表現，軒郁則持保守態度，擔心消費者出國旅遊衝擊國內購買力道，甚至整個下半年營收成長力道會小一點，但是全年營收仍將達兩位數成長。

軒郁表示，今年底前將有新品牌與新產品陸續上市，另也還有三、四個代言人計畫，該公司目前實體銷售占營收比約三成，網路銷售則為六、七成，相較過去線上通路的獨大，通路更趨多元，實體消費者忠誠度也略高於線上。

軒郁表示，目前外銷占比僅10%，今年下半年預計香港屈臣氏及萬國通路上架，越南產品認證會落在10至12月，菲律賓也會陸續送產品認證，明年逐步啟動實質銷售，另有主力品牌也將進入印尼及日本市場，逐步擴大海外營收占比達到三成。

軒郁去年併入的阿原，還在調整階段，現階段占集團營收低於一成，但上半年新增網路銷售也帶動營收年增六成以上，期望明年能達到損益兩平，期望三年內能將阿原的年營收朝高峰的5億元挺進，並開始穩定獲利，啟動IPO計畫，目標2027年內進入資本市場。。

軒郁表示，疫情前，阿原年營收表現良好，目前慢慢恢復中，也努力拓展海外市場。上半年整體業績成長七、八成，貢獻集團營收貢獻近一成。內部也規劃，擴充新產品線，明年會推出二代體驗店，加入淡香水、香氛精油等。