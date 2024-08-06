燦星旅總經理異動 副董事長葉雪英兼任營運總經理

燦星旅（2719）6日公告總經理殳蓁蓁辭職，將由副董事長葉雪英兼任營運總經理、王瑞華接任行政總經理，其中，葉雪英曾任美商花旗集團副總裁、王瑞華曾任陽明山天籟大飯店總經理。燦星旅表示，新任總經理任命案待提報最近期董事會承認。

燦星旅近年選取藍海旅遊市場，佐以機票及飯店資源，開拓新市場，增加市場占有率及毛利，連同台灣虎航（6757），除了原有的普吉島及日本高知、秋田包機，並持續關注其他日本二線城市及東南亞其他旅遊地點的包機可能性，目的是形成差異化，提供消費者新的旅遊選擇。

燦星旅也持續增設全台門市，建立全面銷售網，拓展各地企業客戶，增加直客服務。燦星旅表示，將開拓多元產品線、持續優化包機航班，提升競爭力，並結合集團資源發展更全面的旅遊產品服務。另外，也將持續進行組織效能、數位化及費用效益提升。