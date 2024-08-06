台航新船交付 挹注下半年營運動能

台灣航業公司委由日本名村造船建造的4萬噸級原木船「臺譽輪」今天完成交付，並投入營運船隊，有望提升下半年營運動能。

台航發布新聞稿表示，此次共向日本名村造船訂造2艘4萬噸級原木船，由於2艘船舶交船時間點過於接近，已於7月下旬「臺禮輪」交付時統一辦理命名交船典禮，由台航董事長劉文慶主持、董事長夫人林惠貞擔任命名擲瓶人。

劉文慶指出，考量台航船隊營運多元化及日後營運彈性所需，此次選擇訂造原木船，對於提升公司競爭力、增裕營收及獲利等方面將有實質助益。

台航今年已有3艘新造船投入營運船隊，9月將有1艘6萬噸級新造散裝貨輪交付，另計畫於今年第3季汰售2艘老舊船舶，屆時台航將擁有21艘、平均船齡不到5年的船隊。