台塑化世代交班 林克彥升任總經理
台塑化世代交班，前董事長陳寶郎今年6月股東會後退休，交棒給總經理曹明。曹明升任後所留下的總經理職缺6日拍板定案，確定由執行副總經理暨發言人林克彥接掌。
台塑化今天公告，董事會通過總經理異動案，由林克彥接任。
台塑集團陸續啟動世代交班，台塑化6月14日股東會進行董事改選，陳寶郎不在新任董事名單中，確定交棒，轉任台塑化最高顧問，退居第2線傳授經驗，由曹明升任董事長。另外，台塑6月20日股東會，原董事長林健男也交棒，轉任最高顧問，由總經理郭文筆擔任董事長。
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