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北市地政局與信義房屋簽 MOU 深化不動產交易保障

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台北市政府地政局暨上月底與信義房屋共同推出「五福臨門」計畫後，6日簽署地籍異動即時通防詐互聯網合作備忘錄。左起信義房屋公共事務部副總經理林俊安。（圖:信義房屋提供）
台北市政府地政局暨上月底與信義房屋共同推出「五福臨門」計畫後，6日簽署地籍異動即時通防詐互聯網合作備忘錄。左起信義房屋公共事務部副總經理林俊安。（圖:信義房屋提供）

台北市政府地政局暨上月底與信義房屋共同推出「五福臨門」計畫後，6日舉辦「打造不動產安全之都—地籍異動即時通防詐互聯網MOU簽署儀式」，邀請信義房屋、住商不動產、台北市不動產仲介經紀業公會、社團法人台北市地政士公會等，聯署簽訂合作備忘錄，共同實現不動產安全之都的理念，建立不動產交易的安全防線，防堵層出不窮的詐騙案件，確保市民的資產安全。

台北市政府地政局局長陳信良表示，「感謝不動產從業夥伴，共同簽署地籍異動即時通防詐互聯網合作備忘錄，期盼藉由深化公、私部門協力合作，增加地籍異動即時通申請覆蓋率，減少不動產相關詐騙事件，共同守護市民財產的安全，落實健全不動產安全之都之社會責任。」

信義房屋公共事務部副總經理林俊安表示，上月底與台北市政府合作的「五福臨門」計畫，即是地籍異動即時通加上水、電、天然氣、郵件更名五項服務的結合，讓信義房屋能夠以創立至今40多年來的專業經驗給予協助，藉由這次的成功經驗，未來能將此一合作模式與案例，推廣到全台灣，讓全台灣的消費者購屋更便利、安心。

過去買方過戶完成後需要自行辦理相關更名手續，對買方而言相當麻煩，水、電、天然氣、郵件的更名，就需要往返四個不同機關辦理，耗時費力也容易出現疏漏白跑一趟，對於忙碌的上班族來說，更需要特地請假前往辦理。林俊安表示，透過「五福臨門」計畫，未來於台北市透過信義房屋成交的客戶，大台北自來水、台灣電力公司、台北市區域天然氣更名，以及郵件轉投申請，皆可在交屋時由信義代書一站式辦理，給予全方位的支持和保障，省下更多時間和精力。

結合地籍異動即時通申請，未來不動產買賣、贈與、移轉或抵押設定時即時接收通知，減少詐騙集團有機可乘的機會，阻止偽冒、詐騙案件發生，幫助台北市民在買賣房屋的過程中無後顧之憂。

信義房屋 天然氣 詐騙集團

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