向榮異體幹細胞慢性腎臟病1/2期臨床案 獲衛福部備查

向榮生技-創（6794）6日宣布，該公司以異體幹細胞治療慢性腎臟病1/2期臨床案，已於2日獲衛福部食藥署（TFDA）同意備查函，為台灣第一個同時經過TFDA及美國FDA核准執行之細胞臨床試驗案，且為第一個經由靜脈注射進入人體全身循環驗證安全性之臨床案。

臺灣及全球慢性腎臟病的治療市場均非常龐大，台灣2023年患病人數已突破200萬人，每年增加洗腎人口約1萬人。另依據健保署統計，2022年慢性腎臟病健保支出已經高達新台幣576億元。

向榮生技本項臨床進度領先國內外同業，除將繼續推動第三期臨床試驗、朝取得正式藥證前進外，向榮生技也將因完成臨床2期而有機會申請「再生醫療製劑條例」之附款許可臨時性藥證，率先進入以細胞新藥治療慢性腎臟病的市場，未來發展值得期待。

除本項治療慢性腎臟病臨床試驗案外，另一備受期待的治療膝骨關節炎臨床三期試驗，目前持續於林口長庚、臺大醫院及台北榮總進行收案中。向榮生技希望以再生醫學細胞治療替退化性或不可逆疾病之患者尋找另一個機會，以追求更好的生活品質及生命尊嚴。